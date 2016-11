Basys-Bartels Systembeschläge gehört 2017 erneut zu den Preisträgern des German Design Award. Im Segment „Excellent Product Design“ erhält das „Pivota DX 61 3-D Design+“ das Prädikat „Special Mention“. Es gehört zur Familie der verdeckt liegenden, dreidimensional justierbaren Türbänder, ein Komplettprogramm, das mit Tragfähigkeiten von 40 bis zu 350 kg pro Paar das gesamte Türenspektrum abdeckt.

Herzstück der „Pivota DX“-Bandserie ist das von Basys entwickelte und patentierte Konstruktionsprinzip, das Flügelgewichte zuverlässig aufnimmt und Türen selbst bei extremen Gewichten und häufiger Nutzung eine dauerhaft wartungsfreie und leichtgängige Mechanik verleiht.

Ein Plus für Zargenmonteure: Jedes „Pivota DX“ steht für eine andere Tragfähigkeit, aber alle Modelle einer Gruppe weisen die gleichen Abmessungen auf und basieren auf nur einem Fräsmuster.

Bei der „Design“-Variante decken magnetisch gehaltene Metallplatten die Montagebereiche der Bänder so ab, dass eine schraubenfreie Optik entsteht. Das „Design+“ führt die schlichte Eleganz am Zargenteil des Bandes fort, wo eine durchgehende Abdeckplatte die Ausfräsung in der Türzarge und den Zargenwerkstoff versteckt – puristisches Design in neuer Dimension. Wie beim Band selbst bieten auch die Abdeckplatten Oberflächenvielfalt. Neu sind galvanische Oberflächen wie vergoldet, poliert vernickelt oder poliert verchromt.

