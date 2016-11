Tobias Rehder (53), Obermeister der Stuttgarter Schreiner-Innung, ist einer von drei Geschäftsführern der Firma Türenmann, spezialisiert auf Montage- und Reparaturservice für Bauelemente.

„Auszubilden sehe ich als unternehmerische Verantwortung. Ein Montagebetrieb für Bauelemente hat es allerdings nicht ganz einfach: Wir sind zunächst nicht ‚sexy‘ für Jugendliche. Trotzdem bilden wir 15 Azubis aus und haben motivierte Mitarbeiter. Wie kommts? Zuhören, fördern und fordern! Als erste Kontakt- und gute Informationsmöglichkeit haben sich Azubi-Messen bewährt. Um viele Bereiche des Schreinerhandwerks abzudecken, findet bei uns ein Azubiaustausch mit anderen Betrieben statt. Arbeiten für soziale Projekte ergänzen das Lernfeld. Als entscheidenden Motivationstreiber, um Ziele zu erreichen, sehe ich die Kommunikation. Eine offene Firmenkultur ist sehr wichtig. Und die muss konsequent gepflegt werden. Wenn ich ausbilden sage, denke ich also nicht nur an Azubis. Es gilt, an den Schwächen aller Mitarbeiter genauso intensiv zu arbeiten wie daran, ihre Stärken zu fördern. Dauerhaft erfolgreich kann nur sein, wer sich im Team fachlich und menschlich weiterentwickelt. Bildung ist und bleibt eine Investition in die Zukunft. Wer bei uns Bedarf hat und weiterkommen will, wird gefördert. Im Gegenzug wird Antriebslosigkeit oder destruktives Verhalten nicht geduldet. Auch hier ist Konsequenz essenziell. Das alles gilt genauso eine Ebene höher. Auch Innungen müssen den Mitgliedern aufmerksam zuhören, sich klar hinter ihnen positionieren und Wandel aktiv mittragen, um attraktiv zu bleiben. Nur so können wir gemeinsam den Stellenwert der Handwerkskultur bewahren – in einem Europa, wo diese Kultur zum Beispiel in Fragen der Qualifikations- oder Sicherheitsstandards aufzuweichen droht.“ (mh)