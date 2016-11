Das Niveau orientiert sich zu oft an den Schwächsten«

Felix Rabe (23) ist Schreinergeselle aus 35117 Simtshausen und studiert derzeit Architektur in Darmstadt.

„Ich habe meine Ausbildung in zwei Betrieben in Hamburg gemacht. Im ersten Betrieb durfte ich allerdings nicht eigenständig arbeiten und fühlte mich auf Dauer unterfordert. Ganz anders im zweiten, einem Messebaubetrieb. Dort bekam ich vom ersten Tag an verantwortungsvolle Aufgaben übertragen. Erst da fing ich richtig Feuer für den Beruf und fürs Holz. Dort konnte ich die Werkstatt auch für eigene Projekte nutzen – das hat mich entschieden weitergebracht, denn dabei lernt man oft mehr als im Alltag. Vor allem: Die Fehler die man bei eigenen Projekten macht, vergisst man nicht so schnell. Die Berufsschule war auch so ne Sache: Ich finde sie total wichtig, allerdings hätte ich mir gewünscht, dass jeder dort abgeholt wird, wo er oder sie steht. Allzu oft orientiert sich das Niveau an den Schwächeren, die leider auch nicht immer die Motiviertesten sind – das hat mich schon genervt. Ich hätte mir eine ausführlichere handwerkliche Ausbildung gewünscht, das steht und fällt aber halt auch mit dem Engagement der Lehrer. Mein bisher beeindruckendstes Erlebnis als Schreiner? Ein dreimonatiger Aufenthalt in der Entwicklungshilfe in Ruanda – die Arbeit als Ausbilder dort, das Land und die Natur, die Menschen. Ich kann ein solches Praktikum nur jedem Schreiner empfehlen.“ (hf)