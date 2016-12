Die BM-Redaktion stellt sich vor

Wer sitzt denn da in der BM-Redaktion oder geht raus zum Kollegen – und sorgt so jeden Monat dafür, dass Sie ein neues Heft mit aktuellen Beiträgen auf den Tisch bekommen? Heute wollen wir uns Ihnen vorstellen. Übrigens: Wir freuen uns über Ihr Feeback zu Heftbeiträgen oder aktuellen Branchenentwicklungen, sowohl positiv als auch negativ. Denn: Zukunft braucht nicht nur Herkunft sondern auch den ernst gemeinten, konstruktiven Diskurs.

Regina Adamczak – die Werkstoff-Fee: „ ‚Du, Regina, schau mal: Das wär’ doch was für Dich.‘ Ein Meisterschulkollege hatte mich 1998 auf die Anzeige in BM aufmerksam gemacht: „Holztechniker/in oder Schreinermeister/in als Redakteur/in gesucht“. Ich war mitten im Vorbereitungsstress, die Meisterprüfung stand mir näher als jede Bewerbung. Ich tat’s dann aber doch. Mich bewerben. Meisterprüfung natürlich auch. Manchmal werde ich gefragt, ob das schon immer mein Traumjob war … Rasende Reporterin? Weit gefehlt! Ein Großteil der Arbeit findet auf dem Bildschirm und am Telefon statt. Recherche, Recherche, Recherche. Kontakt zu Fachleuten und Autoren. Meine Themen: Werkstoffe in all ihren Facetten, Zulieferteile und Oberflächentechnik. Aber wenn ich dann mal wieder echte Schreinerluft schnüffele, um Ihnen, liebe Leser, einen lebendigen Blick in andere Schreinereien und Tischlereien zu verschaffen, dann ist das das Sahnehäubchen meiner Arbeit, die ich auch heute immer noch liebe.“

regina.adamczak@konradin.de

Barbara Geisel – die Layout-Chefin: „Bücher, Zeitschriften, Druck, Gestaltung und Sprache — das waren schon immer meine Leidenschaften. Da lag es nahe, nach einer Buchhändlerausbildung noch eine Ausbildung als Fotosetzerin draufzusetzen. Lange her. Seit über 22 Jahren layoute ich nun für den BM. Mehrere Relaunches, drei Heftjubiläen, immer wieder Neues. Glückliche Ergänzung, dass mein Interesse an Holz, Möbeln und Gestaltung hier gestillt wird. Toll, mit solchen Kollegen zusammenzuarbeiten! Um noch eins draufzusetzen, baue ich mit meiner Familie grade eine ehemalige Schreinerei aus. Langeweile kenne ich nicht!“

barbara.geisel@konradin.de

Christian Närdemann – der Boss: „Abi, Tischlerlehre, Rosenheimer Holztechnikstudium. Dann intensive Jahre als Produktionsleiter bei einem Schweizer Büromöbel- und einem deutschen Treppenhersteller. Zwei Jobs, die mir als frisch gebackenem Holzingenieur sehr viel abverlangten: Praxis pur, Verantwortung nicht nur für Abläufe und Technologien – sondern auch für Menschen. 1995, ich war gerade 30, dann ein Stellenangebot in BM, den ich schon damals abonnierte: Redakteur gesucht. Es klappte. Fast 22 Jahre bin ich nun im BM-Team. Mich begeistern moderne Fertigungstechnologien und besonders Menschen, die unser Handwerk mit Leidenschaft und Innovationsfreude leben. Ich staune immer wieder, was sich seit meiner Gesellen‧prüfung 1987 hier getan hat. Und es macht mir unglaublich Spaß, diese Entwicklungen mit dem BM Monat für Monat – seit mehr als vier Jahren nun als Chefredakteur – hautnah gemeinsam mit meinen Kollegen begleiten zu dürfen. Ganz ehrlich: Genau so würde ich das alles heute wieder machen.“

christian.naerdemann@konradin.de

Natalie Ruppricht – Head of Management: „Mein Lebenslauf? Erst ein BWL-Studium, dann die Schreinerlehre und schließlich (welch glückliche Fügung) ein Volontariat beim BM. Inzwischen Redakteurin, betreue ich hier (wie könnte es anders sein?) die Management-Themen, z. B. Marketing, Steuern und Betriebsgründung, fühle mich aber auch in der Werkstattpraxis super wohl. Außerdem unter meinem Kommando: Betriebsplanung (Absaugen, Heizen, Wiederverwerten), Druckluft, Leim- und Klebe- sowie Oberflächentechnik. Das Schönste sind aber die vielen Einblicke in tolle Betriebe, der Duft nach Holz, die Menschen. Denn meiner Meinung nach sind die nirgends so bodenständig, sympathisch und unkompliziert wie in dieser Branche. In meiner Freizeit spiele ich Gitarre oder verwirkliche mit meinem Schreiner-Ehemann eigene Möbel-Projekte.“

natalie.ruppricht@konradin.de

Marc Hildebrand – der mit den Werkzeugen tanzt: „Nach meiner Schreiner-Ausbildung schnupperte ich über zehn Jahre Werkstattluft, habe bis heute Holz und natürlich immer noch Weißwurst im bayrischen Blut. Nach meinem Studium zum staatlich geprüften Holztechniker und dem anschließenden Redaktionsvolontariat lasse ich auch bei BM keine Gelegenheit aus, Werkzeugen auf den Zahn zu fühlen. So verantworte ich die Bereiche rund um Maschinentechnik – von Elektrowerkzeugen bis zu den Standardmaschinen, wirke aber auch in Sachen CNC-Technik, Kantenanleimen und Software mit. Unterwegs bin ich auch im BM-Thema Fuhrpark. Mein Lebenslauf zusammengefasst: Erst lernen, wie’s geht, dann erkennen, warum das so ist, und nun meinen Schreinerkollegen spannende Branchenneuheiten präsentieren. Freizeitaktivitäten: Sport, Chopper fahren und mein ursprünglicher Beruf: Schreinern im exklusiven Möbel- und Innenausbau – allerdings nur noch für einen sehr peniblen Kunden. Mich!“

marc.hildebrand@konradin.de

Heinz Fink – Häuptling der Inspiration: „Nach Abi, einem kurzen Ausflug an die Uni, Schreinerlehre und Zivildienst hat mich die Weiterbildung zum Schreinermeister, Holztechniker und Gestalter aus meiner fränkischen Heimat an den Neckar gebracht und seither im Schwabenland bleiben lassen. Nach über 20 Jahren in der Planung und handwerklichen Praxis habe ich – meiner freiberuflichen Neigung fürs Schreiben folgend – Hobelbank und Zeichenstift gegen Schreibblock und PC getauscht und bin seit 2010 Redakteur bei BM. Hier betreue ich die Ressorts Aus- und Weiterbildung, Technischer Innenausbau, Möbelbeschläge und Gestaltung. Mein Steckenpferd jedoch ist die monatliche Jagd nach interessanten Themen rund ums Holz. Aus der Beute werden dann die „Holzsplitter“ – um uns Schreinern und Tischlern einen Blick über den Tellerrand zu bieten.

In meiner Freizeit bringe ich mit Leidenschaft allerlei saitenbespannte, exotische Hölzer zum Klingen.“

heinz.fink@konradin.de

Irene Graf – die Organisatorin: „Viele Jahre habe ich als Redaktionsassistentin für ein IT-Magazin gearbeitet, heute bin ich für Zeitschriften zuständig, in denen es um Handwerk und Architektur geht. Die Umstellung ist mir leicht gefallen: Habe ich es hier doch mit den handfesten Dingen des Lebens zu tun. Das Redaktionsteam von BM unterstütze ich dabei, den Newsletter zu erstellen und zu versenden, der Sie wöchentlich mit aktuellen Branchen-News versorgt. Ich kümmere mich um die Bearbeitung von Sonderdrucken, den Versand von Belegexemplaren – als greifbares Heft oder als PDF – sowie um alles Organisatorische im Hintergrund. Meine Lieblingsrubrik in BM sind die „Holzsplitter“. Ich bin immer wieder fasziniert, welch schöne Dinge man aus Holz erschaffen kann.“

irene.graf@konradin.de

bm.redaktion@konradin.de

Stefan Kirchner – Mister Bauelemente: „Kontaktfreudig! Das macht mich aus – finden zumindest meine lieben Kollegen. Jetzt bin ich schon über acht Jahre in der Redaktion und betreue den Bereich Bauelemente mit den Themenschwerpunkten Fenster, Türen, Beschlag- und Sicherheitstechnik, Fußböden, Hausautomation, Lüftung, Sonnen- und Insektenschutz sowie die Montagetechnik. Mich begeistert die rasante Innovationskraft der Branche … wie schnell sich das Rad dreht. Meine beruflichen Grundlagen sind vielfältig: zehn Jahre Gesellenpraxis, eine Weiterbildung zum Holztechniker in Hildesheim, die Meisterprüfung und eine ‧Ausbildung zum staatlich geprüften Gestalter mit Schwerpunkt Objektdesign.

Meine sportliche Leidenschaft beschränkt sich auf alles, was mit Ball und Schläger zu tun hat. Zudem gebe ich gerne den Ton an … na ja, jedenfalls singe ich bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit.“

stefan.kirchner@konradin.de