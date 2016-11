Statt sein Medizintechnikstudium zu beenden, fand Jan Dieberg (28) seine Zukunft als Tischler in den Werkstätten Dickerhoff, 44803 Bochum. Aktuell besucht er die Meisterschule für das Schreinerhandwerk in Ebern.

„Begeisterung kann man nicht delegieren. Nur persönlich vermitteln. Und es gilt, sie zu erhalten. Dann bleibt der persönliche Kundenkontakt ein Trumpf des Tischlerhandwerks – und wichtige Unterscheidung zur Industrie. Losgröße 1 hin oder her: Die Industrie wird nie der Tischler von nebenan sein. In lokalen Tischlerbündnissen kann die fortschreitende Vernetzung dabei helfen, wirtschaftlich zu bestehen, flexibel zu agieren und die regionale Nachhaltigkeit kann als Verkaufsargument dienen. So müssen wir den Altgesellen zeigen, dass ihnen das Bearbeitungszentrum nichts wegnehmen will, sondern ihre Erfahrungen aktiv abfragen und in die moderne Arbeitsvorbereitung einfließen lassen. Um die nachwachsende Generation zu begeistern, ist es neben abwechslungsreichen Tätigkeiten wichtig, nicht nur dem Kunden gegenüber maximal flexibel zu bleiben. Ein offenes Ohr für die Mitarbeiter zu haben, ihre familiäre Situation in Sachen Arbeitszeiten zu berücksichtigen oder ihre persönlichen Stärken nach Kräften einzusetzen, ist der Anfang des Wandels – entsprechend zu handeln, wohl die Zukunft der Branche.“ (mh)