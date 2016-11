Dreifach ausgezeichnet

Pfleiderer zählt zu den großen Gewinnern des German Design Awards 2017. Wie der Rat für Formgebung Ende Oktober bekanntgegeben hat, will er den Holzwerkstoffhersteller im kommenden Jahr gleich dreifach auszeichnen: Die Strukturen Natural Wood und Mattlack sowie HPL-SolidColor Xtreme sind dem bedeutendsten Design-Gremium Deutschlands jeweils eine „Special Mention“ in der Kategorie „Material and Surfaces“ wert.

„Das ist ein spektakuläres Ergebnis“, stellt Rüdiger Jürke fest, der bei Pfleiderer das Produktmanagement für Dekorplatten leitet: „Zwar war uns durchaus bewusst, dass wir in letzter Zeit einige beachtliche Neuheiten auf den Markt gebracht haben. Doch dass diese gleich prämiert werden, hatten wir nicht erwartet – erst Recht nicht von so hoher Stelle.“ Zumal der Rat für Formgebung zwei der drei Preisträger-Produkte in jüngster Vergangenheit bereits mit einem Iconic Award bedacht hat. „Dass er nun jeweils noch einen German Design Award draufpackt“, sagt Jürke, „das ist absolut überwältigend.“

Gänzlich neu war dem Gremium dagegen Natural Wood. Diese besonders präzise Holzreproduktion für HPL und DBS hat Pfleiderer erst vor wenigen Wochen vorgestellt: Mit seinen linear, aber unregelmäßig angeordneten Poren wirkt Natural Wood äußerst filigran. „Wie frisch geschliffen“, findet Jürke: „Unterschiedliche Tiefen und eine große Randschärfe tun ihr Übriges, damit diese Struktur absolut authentisch wirkt.“

Pfleiderer Holzwerkstoffe

92318 Neumarkt