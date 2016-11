Herzlichen Glückwunsch! Als Leser des Fachmagazins BM sind Sie in guter Gesellschaft: 94 Prozent der professionellen Entscheider nutzen Fachmedien. Das zeigt die B2B-Entscheideranalyse 2015/16 der Deutschen Fachpresse. Im Durchschnitt investieren sie einen ganzen Arbeitstag pro Monat in die Lektüre von Fachzeitschriften.

Fachmedien sind die wichtigste berufsbezogene Informationsquelle der professionellen Entscheider in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt die B2B-Entscheideranalyse 2015/16, die der Verein Deutsche Fachpresse durchgeführt hat.

Vom gesamten Angebot der Fachmedien – print und digital – wird die gedruckte Fachzeitschrift zur branchenbezogenen Information am intensivsten genutzt. Das gaben 81 Prozent der Befragten an. Danach folgen mit 76 Prozent die digitalen Fachmedienangebote. An dritter Stelle liegt mit 74 Prozent die Nutzung digitaler Angebote von Unternehmen, vor Veranstaltungen mit 66 Prozent.

Außerdem steigt die Nutzungshäufigkeit: 33 Prozent nutzen Fachmedien heute häufiger als vor zwei Jahren, 56 Prozent genauso viel. Dabei schätzen Fachmediennutzer das crossmediale Angebot der Verlage: Zwei Drittel nutzen Fachmedien sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form, während insgesamt nur ein Drittel ausschließlich gedruckte oder digitale Angebote nutzt.

Besondere Aktivierung der jungen Zielgruppe

Für acht Millionen professionelle Entscheider in Deutschland, also ein Fünftel der Berufstätigen, sind Fachmedien wichtig. „Im Durchschnitt investieren professionelle Entscheider einen ganzen Arbeitstag pro Monat in die Lektüre von Fachzeitschriften“, erläutert Kornelia Wind, Vorsitzende der Kommission AMF Mediamarketing der Deutschen Fachpresse. „Dabei geben Fachmedien nicht nur Orientierung, sondern aktivieren auch zum konkreten Handeln“, so Wind. Eine besonders starke Aktivierung ist dabei bei den unter 40-Jährigen feststellbar: 82 Prozent der jüngeren professionellen Entscheider tauschen die beim Lesen eines Fachmagazins gefundenen Informationen im Kollegenkreis aus.

Fachmediennutzer schätzen Werbung

79 Prozent der professionellen Entscheider sehen dabei Werbung als nützlichen Bestandteil des Fachmedienangebotes. Zugleich stärkt Werbung in Fachmedien das Image der werbenden Unternehmen und deren Produkte. Die große Mehrheit stimmt zudem zu, dass Firmen, die in Fachmedien werben, zeigen, dass sie ein wichtiger Anbieter am Markt sind.

Als kontinuierliche Informationsquelle über Produkte und Anbieter haben Fachmedien (print und digital) die Nase vorn. Digitale Angebote von Herstellern und Fachmessen werden wichtiger, wenn konkrete Investitions- oder Beschaffungsentscheidungen anstehen. Gleichwohl nehmen Fachmedien auch in dieser Phase eine führende Position als Informationsquelle ein, um die richtige Kaufentscheidung zu treffen.

Fachmedien werden als glaubwürdig und seriös wahrgenommen. Sie zeigen Neuheiten, Trends und Marktentwicklungen auf, schaffen Markttransparenz und stärken die Fachkompetenz. So die Aussagen der befragten Studienteilnehmer.

Die Studie

Die B2B-Entscheideranalyse untersucht das Informationsverhalten und die Mediennutzung professioneller Entscheider in Deutschland. Die Studie 2015/16 wurde mittels einer telefonischen Befragung von der Czaia Marktforschung GmbH (Bremen) im Auftrag der Deutschen Fachpresse durchgeführt. Die Deutsche Fachpresse repräsentiert 350 Mitgliedsverlage in einer Branche mit insgesamt rund 3900 Titeln. (ra/Quelle: Verein Deutsche Fachpresse)