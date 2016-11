Es ist toll, selber etwas aus Holz zu erschaffen«

Johannes Schnitzler (18) ist Auszubildender im ersten Lehrjahr in der Schreinerei Rönnefarth, 53507 Dernau.

„Vor gut drei Monaten habe ich mit meiner Ausbildung zum Schreiner begonnen. Für den Beruf habe ich mich entschieden, weil Holz einfach ein tolles, emotionales und lebendiges Material ist. Alleine der Geruch von Holz ist schon besonders und strahlt Leben und Wärme aus.

Es macht mir sehr viel Spaß, in der Werkstatt zu sein und Dinge zu erschaffen, an denen andere Menschen ihre Freude haben. Man sollte natürlich keine zwei linken Hände haben. Und kreativ sein, gerne etwas gestalten. Ich habe schon in meiner Kindheit und Jugend immer gerne meinem Großvater in dessen Werkstatt geholfen.

Spannend finde ich den Mix aus Handarbeit und modernen Maschinen. Es ist wichtig, mit der Technik zu gehen. Ich bin schon gespannt, was mich da in der Ausbildung alles erwartet und freue mich sehr auf drei interessante Jahre. Mal sehen, vielleicht wird ja ein Berufsleben daraus, vorstellen kann ich mir das jedenfalls sehr gut.“ (cn)