Für den Beruf brennen«

Anna-Theresia Romeyke (21) hat nach einer dreijährigen Ausbildung in Halle noch ein halbes Jahr als Gesellin gearbeitet. Zur Zeit besucht sie die Meisterschule in Ebern.

„Ich glaube, dass die Herausforderungen, vor denen das Tischler- und Schreinerhandwerk steht, in den verschiedenen Regionen Deutschlands ganz unterschiedlich sind. So ist beispielsweise der Beruf des Schreiners hier in Bayern viel besser angesehen als z. B. in Sachsen-Anhalt, wo ich gelernt habe. Ich habe den Eindruck, dass dem Handwerk hier mehr Wert und Achtung entgegengebracht wird, und fände es toll, wenn das überall gelingen könnte.

Da gibt es bestimmt ganz viele Stellschrauben. Zum Beispiel ist es wichtig, die Lehrlinge gut auszubilden und ihnen mit Respekt zu begegnen. Zu einer guten Ausbildung gehört erst einmal, die grundlegenden handwerklichen Fähigkeiten zu vermitteln, denn nur so entsteht ein gutes Vorstellungsvermögen und ein grundsätzliches Verständnis. Zu einer guten Ausbildung gehört aber genauso, den Auszubildenden Freude und Leidenschaft zu vermitteln. Um zu brennen für den Beruf des Schreiners, bedarf es eines Feuers, an dem sie entzündet werden können. So müssen Betriebe und Verbände immer wieder Überlegungen anstellen, wie sie die folgende Generation begeistern können.

Wichtig ist auch die Vernetzung. Sie fängt an, wo immer Fachkollegen, egal welche Stellung sie im Betrieb einnehmen, zusammentreffen. Hier kann vertrauensvolle Zusammenarbeit beginnen. Gemeinsam sind wir stark, sollte die Devise in Zukunft lauten.“ (ra)