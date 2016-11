Immer mehr Fenster werden restauriert«

Raimund Dörr (56) ist Glasermeister und Sachverständiger für den Bereich Denkmalpflege-Fenster sowie Geschäftsführer der Dörr Histoglas in 74706 Osterburken.

„Die Sanierung und Restaurierung von alten Fensterelementen ist für mich ein Thema, das in der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Spezialisierung in der Denkmalpflege ist ein Markt, an den sich nicht jeder Handwerker herantraut. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es für die Kollegen nicht profitabel genug ist und sie auch nicht über das nötige Fachwissen verfügen. Da wir selber auch Hersteller von sehr dünnen Isolierglasscheiben sind, die speziell für die Restaurierung entwickelt wurden, haben wir uns in diesem Segment einen Namen gemacht. Was momentan sehr auffällt, ist, dass immer mehr Spezialbereiche dazu kommen. Früher haben wir hauptsächlich Holzfenster restauriert. Jetzt bekommen wir immer mehr Anfragen im Bereich Stahlfenster, bespielsweise in alten Industriegebäuden. Denn alte Gebäude werden zunehmend zu modernen Wohnungen umgebaut und benötigen dadurch Fenster, die auch einen Wärmeschutz aufweisen. Aber auch Fensterelemente aus den 50er- und 60er-Jahren mit einer besonderen Optik finden immer öfter den Weg zu uns in die Restaurierungswerkstatt. Über die Zeit hinweg ist mir aufgefallen, dass immer mehr Bereiche dazu kommen, die wir vorher gar nicht so im Fokus hatten.“ (sk)