Mit Farbe differenzieren

Akzente: Mit der Farbe Onyxschwarz lassen sich auch spannende Akzente in hellen Möbeln setzen. Foto: Blum

Der österreichische Beschlägehersteller Blum wird dem gehobenen Designanspruch bei Möbeln mit einem breiten Beschlagprogramm gerecht. Bei Scharnieren bietet Blum nun eine neue Farbvariante: Onyxschwarz. Damit schafft der Beschlägespezialist eine neue Differenzierungsmöglichkeit mit zusätzlichem Gestaltungsspielraum beim Design.

I Gehobene Designansprüche deckt der österreichische Beschlägehersteller Blum mit puristischen Lösungen, wie dem geradlinigen Auszugsystem Legrabox, ab. Es beeindruckt mit edlen Materialien und klarer Formensprache und entspricht damit ganz dem aktuellen Designtrend. Auch bei Scharnieren schafft der Beschlägehersteller nun zusätzlichen Gestaltungsspielraum. Unter dem Slogan „Mehr als Design: Stil“ wurde das breite Blum-Scharnierprogramm im Herbst 2016 um die neue Farbvariante Onyxschwarz erweitert.

Akzent oder Ton-in-Ton?

Mit der neuen Farbvariante lassen sich zwei gegensätzliche Designideen realisieren: Ton-in-Ton oder als Akzent. Dunkle Scharniere fügen sich entweder unauffällig ins Möbelinnere ein. Sie wirken überaus elegant und werden im hochwertigen Möbelbau stark nachgefragt. Bei der neuen Art der Veredelung, nämlich Onyxschwarz, sind alle wichtigen sichtbaren Teile des Scharniers dunkel gehalten. Neben einer zusätzlichen Differenzierungsmöglichkeit ermöglicht diese Umsetzung die konsequente farbliche Durchgängigkeit bei Front, Korpus und Beschlag. Akzente setzen – auch das kann mit dunklen Scharnieren in hellen Möbeln realisiert werden. Dabei wird ganz bewusst mit dem Farbkontrast zwischen dunklem Scharnier und hellem Möbelinneren gespielt.

Programmbreite, die überzeugt

Sämtliche gängigen Scharniertypen, wie z. B. Clip top Blumotion in der 110°-Ausführung oder Scharniere ohne Feder für die mechanische Öffnungsunterstützung Tip-On, aber auch Scharniere für Stollenanwendungen oder mit verschiedenen Kröpfungen für Eck-, Mittel- und Innenanschlag sind künftig in der dunklen Farbveredelung erhältlich. Der Scharniertyp Clip top als bewährte Variante und die farblich passenden Zubehörteile wie Montageplatten, Abdeckkappen etc. runden das Blum-Scharnierprogramm der dunklen Farbausführung ab. Verfügbar ist das neue, dunkle Scharnier für Kunden aus dem Handwerk seit Oktober 2016. I

Julius Blum GmbH

6973 Höchst, Österreich