Keine Herrenjahre: Wolfgang Nutsch während seiner Lehrzeit in den 50er-Jahren. Foto: privat

Ein Pfiff ging durch die Werkstatt, wenn die Fräsmaschine angeschaltet wurde. So konnten alle in Deckung gehen, falls sich eines der auf Schleifpapier kraftschlüssig verschraubten Fräsmesser doch lösen sollte. Wolfgang Nutsch erinnert sich an seine Lehrzeit, die er 1952 antrat.

I „Lehrstellen für den Tischlerberuf waren damals knapp. Weil ich immerhin schon 17 Jahre alt war, hat mein Lehrherr mich nur unter der Bedingung genommen, dass er mir dennoch immer eine hinter die Löffel geben könne, wenn ich nicht spuren würde. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre! Das habe ich oft hören müssen. Aber auch für die Gesellen war es nicht einfach. Auf den Bau ging es mit dem Handwagen, ein Auto oder einen Lastwagen gab es nicht. Oft wurden die Fenster im Winter eingesetzt. Meine kaltgefrorene Hand schmerzte, wenn ich als Anfänger beim Eintreiben der Bankeisen mit dem Meißel nicht immer das Werkzeug traf.

In dem Werkstattraum, ungefähr 35 m lang und 9 m breit, waren Kreissäge, Bandsäge, Abrichte, Dickenhobelmaschine und Bandschleifmaschine untergebracht. Zudem fanden noch sieben Hobelbänke, ein Leimofen und die Furnierböcke Platz. Die Kreissäge war Marke „Eigenbau“. Den Motor und die Welle mit den Spannbacken für das Kreissägeblatt und die Riemenscheibe konnte man kaufen. Das Gestell mit Tisch bestand, genauso wie der Anschlag, aus Holz. Wenn man von Breite schneiden wollte, musste der Abstand des Anschlags mit dem Meterstab eingemessen und der Anschlag vorn und hinten am Tisch festgeschraubt werden. Die Sägeblätter waren noch nicht mit Hartmetall bestückt. Hier mussten die Zähne noch mit einem Schränkapparat geschränkt und mit einer Dreikantfeile geschärft werden. Kein Wunder, dass man an einer solchen Maschine und mit einem solchen Werkzeug keinen sauberen Schnitt hinbekam. Stets mussten die Plattenkanten noch mit der Raubank bestoßen werden.

Eine Absauganlage gab es natürlich auch noch nicht. Die Späne flogen im hohen Bogen aus den Späneöffnungen der Maschinen heraus. Am Samstagvormittag war für uns Lehrlinge Putzen angesagt. Außerdem waren die Holzabschnitte nach Größe, Dimension und Holzart sauber hinzustellen. Heute würde das Suchen eines passenden Abschnitts viel zu viel Zeit kosten, aber die war eben damals billiger als das Material. In meiner Lohntüte befanden sich im ersten Lehrjahr pro Woche lediglich 6 DM und im zweiten Lehrjahr 8 DM. Die jungen Gesellen verdienten damals nur 0,90 DM pro Stunde.“ I

Der Autor

Wolfgang Nutsch, geb. 1935, ist Tischlermeister, Holz-Techniker und Dipl.-Ing. Hochbau. Er leitete die Meister- und Technikerschule in Stuttgart von 1979 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1997 und wurde als Autor mehrerer Fachbücher im In- und Ausland bekannt.