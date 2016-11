Für gutes Licht am Arbeitsplatz sorgt der Baustrahler Syslite Duo mit moderner LED-Technologie. Foto: Festool

Alles sehen. Genauer arbeiten. Mit dem Licht zum Werkzeug. Gutes Licht leistet einen äußerst wichtigen Beitrag zur Arbeitsqualität: Profis im Handwerk erzielen die besten Arbeitsergebnisse in gut ausgeleuchteten Arbeitsbereichen. Festool hat diesen Bedarf erkannt und setzt für seinen Baustrahler Syslite Duo deshalb moderne LED-Technologie ein.

Zahlreiche Vorteile überzeugen gegenüber herkömmlichen Strahlern. Der Baustrahler vereint eine Lichtleistung von 8000 lm mit einer tageslichtähnlichen Lichtfarbe von 5000 K. Durch speziell angeordnete LEDs erreicht er eine homogene Beleuchtung im 180o-Grad-Winkel und strahlt auch große Arbeitsräume gleichmäßig aus. Seine robuste Bauweise ermöglicht ideales Licht für alle Gewerke am Bau und auf Montage.

Obwohl Licht in allen Betrieben vorhanden ist, legen diese auf die Qualität des Lichts selten Wert. Denn bisher ist vielen noch nicht das große Ausmaß bekannt, mit dem gute Lichtverhältnisse zu besseren Arbeitsergebnissen beitragen. In den meisten Betrieben gehören günstige Halogenstrahler zum Standard. Doch um präzise Arbeitsergebnisse zu erzielen und sicher zu arbeiten, reichen diese oft nicht aus. So zeichnen sich klassische Fluter nicht nur durch mangelnde Robustheit und starke Erhitzung, sondern auch durch eine gelbliche Lichtfarbe aus, die Randbereiche oft nur unzureichend beleuchtet. Herkömmliche LED-Leuchten erreichen aufgrund geringer Streuwinkel nur eingeschränkte Leuchtkraft.

Festool hat seinen neuen Baustrahler Syslite Duo systematisch auf den Lichtbedarf im Handwerk zugeschnitten. „Aus vielen Befragungen wissen wir, dass dem Handwerker selbst gar nicht bewusst ist, welche Rolle gutes Licht und eine ideale Ausleuchtung beim Arbeiten spielen. Daher haben wir an einer Lösung gearbeitet, die dem Tageslicht nachempfunden ist und die dem täglichen Einsatz auf der Baustelle gerecht wird“, erklärt Innovationsmanager Wolfgang Reines von Festool.

Festool Deutschland GmbH

73240 Wendlingen