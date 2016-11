Wir müssen eine Marke im Kopf des Kunden werden«

Christian Beer (42) ist Schreinermeister und Geschäftsführer der Schreinerei Beer GmbH in 85395 Wolfersdorf.

„Das Schreinerhandwerk steht meiner Meinung nach vor dem größten, schwerwiegendsten und schnellsten Umbruch überhaupt. Industrie 4.0 wird unsere Gesellschaft spalten, nicht nur im Schreinerhandwerk. Wir alle werden in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen gestellt. Die Industrie wird wesentlich stärker in die Losgröße 1 vordringen. Aber die Zukunft bietet uns auch eine sehr große Chance. Durch das Internet sind wir in Bezug auf Kundenwahrnehmung auf Augenhöhe mit den Großen, mit der Industrie. Wenn es uns gelingt, im Blickwinkel des Kunden interessant zu sein, dessen Wünsche auch wirtschaftlich realisieren zukönnen, dann haben wir eine gute Zukunft vor uns. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Kunden immer mehr das Individuelle suchen. Die wenigsten Kunden gehen gerne in die riesigen Möbelhäuser. Viele haben bereits jetzt begriffen, dass gute Qualität vom modernen Schreiner zum gleichen Preis zu bekommen ist – das Ganze zusätzlich mit mehr Service, höherer Qualität und wesentlich mehr Flexiblität. Ich glaube, dass viele von uns in den letzten Jahren schon sehr gut in die Fertigung investiert haben – nun gilt es, den Angebots- und Arbeitsvorbereitungsprozess zu optimieren. Und wir müssen es schaffen, eine Marke im Kopf des Kunden zu werden. Das ist keine neue Erkenntnis, aber permanent wichtig. Den Zukauf der Produkte von Speedmaster & Co. halte ich für eine Sackgasse fürs Schreinerhandwerk. Ich sehe unsere Zukunft in mehr Spezialisierung und besserer Vernetzung mit den Kollegen. Das können und müssen wir verstärken.“ (cn)