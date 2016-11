Die Gesellschafterin über Motivation, Kriterien einer guten Ausbildung und eine solidarische Finanzierung

„Es ist ein Skandal: Die meisten Tischler-Azubis entscheiden sich sehr bewusst für den Beruf, aber am Ende wollen viele nur noch weg. So geben im DGB-Ausbildungsreport 84 % von ihnen an ‚Mein Ausbildungsberuf war mein Wunschberuf‘ oder ‚einer von mehreren interessanten Berufen‘, nur 56 % wollen nach der Lehre weiter im Beruf tätig sein. Tischler verspielen also die anfangs hohe Motivation ihrer Auszubildenden.

Die Zahl der Azubis im Schreiner- und Tischlerhandwerk ist von rund 42.000 im Jahr 1995 auf ca. 17.000 in 2014 gesunken – ein gravierender Rückgang. Woran liegt das, außer an den allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen wie dem demografischen Wandel und den veränderten Berufswahlentscheidungen von Jugendlichen? Vergütung und Arbeitszeiten sind deutlich schlechter als in anderen Branchen, Urlaubsanspruch und Lohnhöhe oft an die Betriebszugehörigkeit gekoppelt. Die Betriebe wollen hoch qualifizierte, flexible, verlässliche und motivierte Arbeitskräfte, bringen ihnen aber wenig Wertschätzung entgegen. Hinzu kommt, dass Image und Realität weit auseinanderklaffen. Werbekampagnen betonen den Tischler als kreativen Menschen, der in liebevoller Handarbeit tolle Einzelstücke aus Massivholz baut. Der Alltag vieler Betriebe sieht anders aus: Sie montieren Fenster und Türen, kaufen Teile zu, vertreiben Handelsware, sind eng spezialisiert. All das ist legitim. Wenn ein Betrieb ausbilden will, muss er jedoch prüfen, ob er alle in der Ausbildungsordnung geforderten Inhalte vermitteln kann. Falls nicht, können Verbundausbildung, überbetriebliche Unterweisungen oder Angebote der Berufsschulen eine Lösung sein. Es gilt, die CNC- und CAD-Kompetenzen zu stärken. Hier bietet sich eine enge Kooperation mit den Holzmechanikern der Industrie an. Um echte Einblicke zu verschaffen, ist es zudem wichtig, hochwertige Praktika anzubieten. Und: Betriebe müssen sichtbar sein – mit einer gepflegten und aussagekräftigen Homepage, einer Beschilderung im Ort sowie auf Berufsmessen.

Ein Schritt zu besserer Ausbildung wäre es, Gesellinnen und Gesellen als ‚informelle Ausbilder‘ entsprechend zu vergüten und Ausbildungszeiten separat zu verbuchen. Der Meister muss Ausbildung zur Chefsache machen und dafür sorgen, dass seine Mitarbeiter/innen Ausbildung positiv sehen und der Azubi für sie kein Störfaktor ist – damit sie ihn Stück für Stück in die Verantwortung nehmen und an Kundenaufträge heranführen können. Daneben sollte für Azubis klar sein, ob sie im Betrieb eine Zukunft haben. Leider machen Inhaber zu wenig Personalplanung und -entwicklung. Fördern Sie Ihre Mitarbeiter/innen, bieten Sie Weiterbildung an, unterstützen Sie sie! Nur so können wir qualifizierte Leute im Handwerk halten.

Ich wünsche mir zudem eine Stärkung der Berufsschulen, die in der politischen Debatte selten eine Rolle spielen. Wir sollten mehr in eine qualifizierte Ausbildung der Lehrer investieren und ihnen lebenslang Betriebspraktika ermöglichen. Nicht zuletzt fände ich es fair und gerecht, wenn man unter dem Grundgedanken der solidarischen Finanzierung von beruflicher Aus- und Weiterbildung mal ernsthaft über einen Branchenfonds diskutieren würde.“ (nr)