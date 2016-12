Das Jubiläumsjahr des BM passt zu den aktuellen Trends in der Gesellschaft. Ein Megatrend steht zum Beispiel unter dem Aspekt „Herkunft und Zukunft – in beide Richtungen schauen“. Jedes Jahr treffen sich internationale Designer und Architekten im AkzoNobel Global Aesthetic Center in Sassenheim, um diese gesellschaftlichen Trends in Farbwelten zu übersetzen. Dabei wird auch die Farbe des Jahres 2016 gewählt: Goldocker. Die passt nicht nur in Mode, Design und Architektur, sondern auch zu dem großartigen Anlass eines 70-jährigen Jubiläums.

Mit den traditionsreichen Marken Zweihorn und Sikkens Wood Coatings stehen wir für „Passion for wood“, die Leidenschaft, mit dem Naturprodukt Holz zu arbeiten. Das bedeutet, im Fokus unseres Schaffens stehen innovative Produkte und Serviceleistungen für das Tischlerhandwerk. Der Werkstoff Holz sorgt bei Menschen für ein besonderes Wohlfühlgefühl und besitzt ausgezeichnete Qualitäten in puncto Nachhaltigkeit.

Unter den Aspekten von Kontinuität und dem Engagement für die Zukunft gratulieren wir BM zu seinem großartigen Jubiläum. 70 Jahre BM heißen, 70 Jahre Herausforderungen unserer Branche aufzugreifen, 70 Jahre über Besonderes und Alltägliches zu berichten und vor allem auch, der Tischlerbranche aktuelle Chancen und Trends aufzuzeigen, wie zum Beispiel die aktuellen Farbtrends des AkzoNobel Aesthetic Centers. Das erfordert Kenntnisse über die Vergangenheit und den Blick für die Zukunft. Eine goldene und nachhaltige Zukunft wünschen Zweihorn und Sikkens Wood Coatings von AkzoNobel dem BM!

AkzoNobel ist ein führendes Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie und ein bedeutender Hersteller von Spezialchemikalien. Auf der Grundlage unserer langjährigen Erfahrung beliefern wir Industrie und Verbraucher weltweit mit innovativen Produkten und nachhaltigen Technologien, die entwickelt wurden, um den wachsenden Bedürfnissen unserer sich schnell verändernden Welt gerecht zu werden. Wir beschäftigen ca. 47 000 Mitarbeiter in 80 Ländern und unser Produktsortiment umfasst bekannte Marken wie Dulux, Sikkens, International, Interpon und Eka.

Akzo Nobel Hilden GmbH

40721 Hilden