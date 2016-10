12 Punkte gegen den Fachkräftemangel

Die Karl Westermann GmbH & Co. KG ist am 14.07.2016 der „Initiative für Ausbildung“ beigetreten, um ihren Azubis die Möglichkeit zu geben, sich entsprechend ihren Fähigkeiten optimal entwickeln zu können. „Tischler/-in ist ein anspruchsvoller und vielseitiger Beruf mit zahlreichen Aufstiegsmöglichkeiten für gute Leute. Die nötigen Fähigkeiten und die Freude am Beruf möchten wir in der Ausbildung an die nächste Generation weitergeben“, so Ausbilderin Meike Deuschle. Das Denkendorfer Unternehmen arbeitet seit drei Generationen im Bereich Innenausbau und hat seit über 40 Jahren viele junge Menschen zum/zur Tischler/-in ausgebildet.

Ausbildungsqualität soll Lehrabbruch verhindern

Ziel der 2010 gegründeten Initiative ist es, dem Fachkräfte-Engpass durch eine besonders gute Ausbildungsqualität aktiv zu begegnen. Damit soll verhindert werden, dass Azubis schlecht ausgebildet oder als billige Arbeitskräfte missbraucht werden und deshalb ihre Lehre abbrechen oder Prüfungen nicht bestehen. Kern der Initiative ist ein 12 Punkte umfassender Kriterienkatalog, auf den sich alle Mitglieder (bisher 100 Betriebe aus fünf Branchen) verpflichtet haben. Dazu gehören neben eigentlichen Selbstverständlichkeiten wie einem festen Ansprechpartner für jeden Azubi, tarifgerechter Entlohnung und Berufskleidung auch Besonderheiten wie ein eigenes Azubi-Projekt, eigene Verantwortungsbereiche, Austauschprogramme mit anderen Mitgliedsbetrieben, eine offene Feedback-Kultur und die Weiterbildung der Ausbilder. Dazu kommt ein enger Austausch mit den anderen Mitgliedsbetrieben, der den Unternehmen auch branchenübergreifend neue Blickwinkel ermöglichen und Handlungsoptionen aufzeigen soll.

Siegel garantiert Ausbildungsqualität

Die Einhaltung der 12 Kriterien in den Betrieben wird durch die Initiative kontrolliert. Nur, wer seinen Azubis die beste Ausbildung zukommen lässt und die Kriterien erfüllt, darf das Siegel der Initiative „TOP-Ausbildungsbetrieb für Bauhandwerk“ führen. Dieses Engagement wissen auch die Azubis zu schätzen: „Man merkt, dass man auch als junger Mitarbeiter ernst genommen und unterstützt wird“, so der Azubi Pascal Siegl (18). „Das motiviert und ist Ansporn zugleich.“ (bs)