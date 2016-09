Auftragseingang erreicht Rekordniveau

Unter dem Motto „Zwei Standorte – alles aus einer Hand“ hatte die Homag Group zu ihren diesjährigen Treffs eingeladen. Mehr als 4000 Besucher aus aller Welt kamen vom 20. bis 23. September 2016 nach Schopfloch und Holzbronn , um sich aus erster Hand über Fertigungs- und Softwarelösungen für Handwerk und Industrie zu informieren. Das Unternehmen freut sich über einen Rekord-Auftragseingang. Dieser beinhaltet zwei Großaufträge – alle weiteren Aufträge bestehen aus Einzelmaschinen und Zellen von klein bis groß, vom Handwerk bis zur Industrie.

Neben Kunden und Interessenten aus der DACH-Region kamen Besucher aus China, Russland, USA, Kanada, Australien, Osteuropa, Israel sowie auch aus Finnland und Dänemark.

Auf mehr als 10 000 m² Ausstellungsfläche in Schopfloch waren Kundenkomissionen in verschiedenen Leistungsklassen inklusive der durchgängigen Software live in Aktion – von der Möbel- bis hin zur Türen- oder Fußbodenproduktion. Auch Unternehmen aus dem Handwerk kamen nicht zu kurz. Beispiel dafür ist die Weltpremiere des brandneuen AirTec-Aggregats.

Marketingleiter Alexander Prokisch: „Der Homag-Treff ist in unserer Branche mittlerweile eine feste Institution. Der große Vorteil ist, dass wir hier in Schopfloch komplette Großanlagen für die Herstellung von Möbeln, Türen und Fußboden zeigen können. Viele Kunden kommen, weil sie hier Vorführungen bekommen, die auf anderen Messen in dieser Vielfalt und in diesem Umfang nicht möglich sind.“

Auch bei Holzma in Holzbronn war einiges geboten. Der Plattenaufteilspezialist präsentierte zwei spannende Neuheiten: Module45 für Gehrungsschnitte auf der Plattenaufteilsäge und ein intelligentes Bediener-Assistenzsystem.

Auf beiden Treffs waren auch Neuheiten und Produkt-Highlights von Brandt, Bütfering, Friz, Homag Automation, eSolution, Schuler Consulting und Weeke zu sehen.

Mehr zu den auf den Treffs gezeigten Premieren demnächst in BM! (cn)