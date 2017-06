Mit diesen Flyern vom VFF können Fensterbauer ihre Kundenberatung in Sachen Automation von Sicht- und Sonnenschutz sowie Lüftung und Sicherheit unterstützen. (Foto: VFF)

Das können Schreiner und Fensterbauer gut an ihre Kunden verteilen und so die eigene Beratung unterstützen: Der Verband Fenster + Fassade (VFF) hat eine dreiteilige Flyer-Reihe zum Thema Automation für Eigentümer und Bauherren herausgebracht. Die Flyer präsentieren kurz und informativ die Einsatzbereiche und zahlreichen Möglichkeiten von automatisierten Systemen in den Bereichen Sicht- und Sonnenschutz, Lüftung und Sicherheit.

„Die Flyer-Reihe soll den aktuellen oder zukünftigen Haus- und Wohnungsbesitzer dazu animieren, sich mit diesen zukunftsweisenden und spannenden Themen auseinander zu setzen und die gezeigten Lösungen bei Neubau- oder Modernisierungsmaßnahmen einzusetzen“, erklärt VFF-Geschäftsführer Ulrich Tschorn. (bs)