Von über 250 000 Besuchern kamen zur BAU 2017 erstmals 80 000 aus dem Ausland. Damit hat sie international nochmals deutlich zulegen können. Mit 2120 Ausstellern aus 45 Ländern wurde auch auf Ausstellerseite ein neuer Rekordwert erzielt. Messe-Geschäftsführer Reinhard Pfeiffer freut sich über dieses Ergebnis: „Zum wiederholten Male hat die BAU Rekordwerte erzielt. Sie hat damit ihre Stellung als Innovationsmotor und Impulsgeber der Baubranche eindrucksvoll bewiesen.“

Messe in China erworben

An der Spitze des Besucherrankings der BAU stehen die Nachbarländer Österreich, Schweiz und Italien. Zu den Top-10 der Besucher aus dem Ausland gehörten die Türkei , Russland und China, wobei der ohnehin hohe Anteil chinesischer Fachbesucher nochmals gesteigert werden konnte. Dazu passt die aktuelle Meldung, dass die Messe München die Mehrheit an der „Fenestration Bau China“ erworben hat, Chinas bedeutendster Messe für Fenster, Türen und Fassaden. „Für uns als zukünftiger Veranstalter der Fenestration Bau China ist die sehr positive Resonanz unserer Kernaussteller hierzu sehr wichtig“, erklärte Dr. Reinhard Pfeiffer. Die Messe findet erstmals vom 7. bis 10. November 2017 in Shanghai statt.

Volle Stände, zufriedene Aussteller

„Die 1964 ins Leben gerufene BAU hat sich in ihrer über 50-jährigen Geschichte zu einem weltweit beachteten Mega-Event entwickelt. Diesen Eindruck gewann jeder, der sich seinen Weg durch die 17 Messehallen bahnte“, erklärte BAU-Projektleiter Mirko Arend. Vom ersten Tag an waren Hallen und Messestände voll, wie immer prägten aufwendig inszenierte – häufig doppelstöckige – Standpräsentationen das Bild. Zufrieden von Internationalität, Qualität und Vielfalt der Fachbesucher zeigten sich auch die Aussteller, die fast alle in zwei Jahren wieder dabei sein wollen.

Auch die Besucher, so eine Befragung, sind äußerst zufrieden. Wie 2015 bewerteten 98 % die Messe mit „ausgezeichnet bis gut“, 96 % wollen in zwei Jahren wieder kommen. Bestnoten vergaben die Besucher insbesondere für die Breite und Vollständigkeit des Angebots sowie für die Präsenz der Marktführer.

Digitalisierung und Smart Home im Fokus

Zwei Themen standen im Mittelpunkt des Messegeschehens: Wie stark die Digitalisierung die Zukunft des Bauens beeinflussen wird, zeigten vor allem die Aussteller der BAU IT in Halle C3. BIM – das Thema Building Information Modeling – war dort allgegenwärtig. Das andere in den Messehallen dominierende Thema: smarte „mitdenkende“ Bauelemente und -systeme, die bestimmte Eigenschaften besitzen und auf äußere Einflüsse reagieren: vom Türgriff mit Fingerscanner über die Energie erzeugende Fassade bis hin zur Systemlösung für das voll vernetzte Smart Home.

Die drei Messeforen waren ebenfalls ein Publikumsmagnet. Mitten in den Hallen platziert, wurden dort die großen Themen der Branche von unabhängigen Fachleuten aus Architektur, Forschung und Industrie erläutert. Im Mittelpunkt der Vorträge standen hier ebenfalls die Digitalisierung des Planens und Bauens, das modulare serielle Bauen sowie das Thema „smart“. (bs)