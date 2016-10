Beat Haller ist neuer Geschäftsführer der Weinig Holz-Her Schweiz AG in Inwil. Er tritt die Nachfolge von Fredy Dormann an, der 16 Jahre an der Spitze der Niederlassung stand und unter dessen Ägide 2010 der Zusammenschluss von Weinig und Holz-Her erfolgte. Seitdem ist in Inwil zusätzlich zum Holz-Her Produktportfolio für die Plattenbearbeitung auch das Programm des Massivholzspezialisten Weinig zu finden.

Fortführung der Weinig-Ambitionen

Nach Überzeugung von Gregor Baumbusch, Weinig-Vorstand Vertrieb und Marketing, wurde mit dem 51-jährigen Beat Haller ein Mann gefunden, der perfekt in die Fußstapfen seines Vorgängers passt und in der Lage ist, die Weinig-Ambitionen erfolgreich fortzuführen. „Der Schweizer Markt besitzt für uns besondere Bedeutung, da hier größte Qualität erwartet wird. Entsprechend wichtig war die richtige personelle Weichenstellung“, betonte der Weinig-Vorstand. Holzfachmann Haller war zuletzt mehrere Jahre als Geschäftsführer Schweiz des Werkzeugherstellers Leuco tätig. Seit Ende des letzten Jahres wurde er intensiv von Dormann und dem Mitarbeiterstab geschult, damit ein reibungsloser Übergang der Geschäftsführung gewährleistet werden kann. Für die Zukunft hat der neue Geschäftsführer klare Vorstellungen: „Unser Team wird in der Schweiz konsequent die neue gruppenübergreifende Marketingstrategie Think Weinig umsetzen. Das heißt für die Schweizer Kunden Spitzen-Technologie und Komplettangebot auf höchstem Niveau mit viel Mehrwert und Synergieeffekten.“ (bs)