Besucheransturm bei Innungsschreinern

Mehr als 160 Innungsschreiner öffneten Anfang November ihre Werkstatttüren und präsentierten hochmodernes Handwerk. Nach Schätzungen nahmen an dem Wochenende rund 40.000 Menschen das Angebot wahr. Die Schreiner boten den Besuchern zahlreiche Attraktionen. Neben der Faszination, die Verbindung von traditionellem Handwerk und Hightech hautnah erleben zu können, gab es die Möglichkeit, selbst Spielewürfel oder Vogelhäuser zu bauen und an einem bayernweiten Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen waren zwei E-Bikes im exklusiven Schreiner-Design. Auf große Resonanz stieß auch die Benefizaktion „Sternstunden“. Viele Betriebe boten einfallsreiche Aktionen, um zusammen mit ihren Gästen Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Handwerk mit Hightech

Große und kleine Besucher staunten über die modernen Maschinenparks ebenso wie über die vielen unterschiedlichen Materialien, die heute in der Schreinerei verarbeitet werden. Anhand der verschiedenen Arbeitsstände konnte für die Besucher spannend dokumentiert werden, aus wie vielen Arbeitsschritten ein einzelnes Projekt besteht und dass computergesteuerte Maschinen heute genauso gefragt sind wie das sprichwörtliche „Handwerk“. Kinder und Jugendliche konnten ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. In vielen Betrieben bestand die Möglichkeit, unter fachmännischer Anleitung den Rohstoff Holz hautnah zu erleben und ihn zu gestalten. Besonders die bayernweite Aktionen „Mein Spielewürfel vom Schreiner“ und „Mein Vogelhaus vom Schreiner“ begeisterte.

Attraktiver Ausbildungsberuf

Zahlreiche Kindergartengruppen und Schulklassen nutzten den Tag des Schreiners auch dafür, sich über den Ausbildungsberuf des Schreiners zu informieren. Hier standen nicht nur die Betriebsinhaber und Schreinermeister für Fragen der Jugendlichen und deren Eltern zur Verfügung, sondern auch viele Auszubildende, die von ihren Erlebnissen im Alltag spannend und kompetent berichteten.

Kooperation mit Aktion Sternstunden

Das erfreuliche Spendenergebnis der bayerischen Innungsschreiner im vergangenen Jahr war Ansporn, die Kooperation mit der Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks fortzuführen. Mit der Benefizaktion werden seit vielen Jahren Kinder in Not unterstützt. Beim Tag des Schreiners wurden in diesem Jahr beispielsweise Werkstattkonzerte veranstaltet oder Weihnachtsdekorationen gefertigt und Spenden zugunsten der Aktion gesammelt. Der gesamte Erlös wird am 9. Dezember 2016 im Rahmen einer feierlichen Gala in Nürnberg übergeben. (bs)