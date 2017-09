Nach der erfolgreichen Premiere in Hannover veranstaltet die BM-Akademie zwei weitere Werkstatt-Workshops für Bessermacher zum Thema Schreinerei 4.0. Die Mindestteilnehmerzahl für Köln (5. Oktober 2017) ist bisher leider nicht erreicht, für Augsburg (14. November) sind nur noch wenige Plätze frei – also gilt so oder so: Schnell noch anmelden!

Wie die (ausgebuchte) Auftaktveranstaltung am 22. Augsut in Hannover gelaufen ist, lesen Sie hier.

Infos und Anmeldung zum Workshop unter www.bm-online.de/akademie

Hintergründe zum Thema

In einer vierteiligen Serie haben wir die Kernprozesse im Tischler- und Schreinerhandwerk für Sie aufbereitet. Darin beleuchten wir drei Bereiche, die – wenn sie optimal aufeinander abgestimmt sind – ungeahnte Potenziale freisetzen:

Teil 1: Einführung

Teil 2: die Arbeitsvorbereitung

Teil 3: die Werkstatt

Teil 4: das Lager