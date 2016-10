Bunter Fanatismus

Auf der Messe noch mit lila Mähne, hat Melanie Müller (32) inzwischen eine pflegeleichte Glatze. Die Tischlermeisterin steht auf Lacke und Farben, mag Glas und Metall, bezeichnet sich als oberflächenfanatisch. Sie findet sich wieder in Palisander, weil der so facettenreich ist und immer wieder anders aussieht.

Melanies zweite große Leidenschaft: Musik, denn die verbindet. Ihr meisterliches DJ-Pult ist auf vielen Partys im Einsatz. Auch das Gesellenstück passt: ein Media-Möbel mit Schieferrückwand.

Was ihr am Beruf gefällt: dass wir mit den Händen arbeiten, etwas herstellen, glückliche und zufriedene Kunden zurücklassen. Ihr Motto: „vorwärts immer, rückwärts nimmer.“ Tipps für Jungtischler: Vieles ausprobieren, viele Fragen stellen, die Augen offen halten und den Spaß an der Arbeit nicht verlieren. (nr)

Hintergrund: Fotoaktion auf der Holz-Handwerk 2016

