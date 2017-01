Die Produktnorm EN 16034 „Fenster, Türen und Tore – mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften“ können seit 1. November 2016 zur CE-Kennzeichnung genutzt werden. Hersteller können damit diese Produkte mit dem CE-Zeichen europaweit in den Verkehr bringen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Neben den Prüfnachweisen gehört hierzu auch eine Fremdüberwachung durch eine notifizierte Produktzertifizierungsstelle (NPZ), die das notwendige Zertifikat ausstellen muss.

Übergangsphase bis 2019

Die Koexistenzphase wurde vom 1. November 2016 bis zum 1. November 2019 festgelegt. Für Architekten, Hersteller und Verarbeiter bedeutet dies, dass nun in Ausschreibungen für Außentüren und Tore die europäischen Klassen nach EN 16034 gefordert werden können. Die Grundlage für das Erstellen der Leistungserklärung und des CE-Zeichens ist das „Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit“, das von einer NPZ erstellt wird. Allerdings gilt die EN 16034 nur in Verbindung mit den jeweiligen Produktnormen für Fenster und Außentüren (EN 14351-1) und Tore (EN 13241). Die beiden Produktnormen „EN 13241-1:2003+A2:2016; Tore – Produktnorm, Leistungseigenschaften“ und die „EN 14351-1:2006+A2:2016; Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften — Teil 1: Fenster und Außentüren“ mussten deshalb auch angepasst werden, um den Anwendungsbereich entsprechend zu erweitern. Die Änderungen „A2“ von 2016 bei beiden Normen waren erforderlich, um das Zusammenwirken dieser Normen mit der EN 16034 schlüssig darzustellen, denn bisher machten beide Normen die Aussage, dass sie nicht für Produkte mit Anforderungen an den Feuer- bzw. Rauchschutz anwendbar waren.

ift unterstützt Hersteller

Für Außentüren in Fluchtwegen, für die der Normungsauftrag galt, ändert sich nichts; diese bleiben im Konformitätsverfahren (AVCP) 1. Der Hersteller muss die Herstellung durch eine NPZ überwachen lassen, um diese in Verkehr bringen zu können. In der Produktnorm „EN 13241-1:2003+A2:2016; Tore – Produktnorm, Leistungseigenschaften“ wurde in Absatz 2.1 folgender Passus eingefügt: „Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften für Tore werden in der EN 16034 behandelt.“ Das ift Rosenheim kann Hersteller bei der CE-Kennzeichnung mit den notwendigen Dienstleistungen unterstützen. (bs)