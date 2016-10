Chance für kreative Schüler und Studenten

Mit 25.000 Euro ist der Technologiepreis der ProWood-Stiftung dotiert, für den sich Fachschüler, Studenten und Doktoranden bis zum 1. Februar 2017 bewerben können. Mit der Vergabe des Preises sollen innovativ und kreativ arbeitende Studierende gewürdigt werden, die mit ihren herausragenden Arbeiten und Leistungen dem hohen Stand der technologischen Entwicklungen und den Marktanforderungen entsprechen. ProWood ist eine gemeinnützige Stiftung des deutschen Holzbearbeitungsmaschinenbaus. Zweck der Stiftungsarbeit ist die Förderung der Aus- und Weiterbildung, der Forschung und Entwicklung, die Unterstützung von Kunst und Kultur sowie die internationale Zusammenarbeit. Der Naturwerkstoff Holz ist das verbindende Element aller Projektarbeit.

Technologische Weiterentwicklungen gefragt

Verliehen wird der Technologiepreis auf der Ligna 2017 in den Kategorien Projekt- und Abschlussarbeiten an Fachschulen; Studien-, Master-, Bachelor- und Diplomarbeiten an Fachhochschulen und Hochschulen; sowie Forschungsarbeiten und Dissertationen an Hochschulen. Die eingereichten Arbeiten müssen sich mit dem Werkstoff Holz, seiner Be- und Verarbeitung sowie der technologischen Entwicklung beschäftigen und Vorschläge beinhalten, aus denen neue Produkte, Verfahren oder Dienstleitungen hervorgehen oder mit Hilfe derer bestehende Lösungen weiterentwickelt und verbessert werden können. (bs)

Weitere Informationen zur Stiftung und zum Technologiepreis gibt es hier: http://prowood.org