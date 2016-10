Das Lieblingsbett: aus Holz, robust, massiv

Deutsche lieben bei ihren Betten nichts Extravagantes, sondern mögen es überwiegend ganz klassisch und aus Holz. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Stylefruits, eine Empfehlungsplattform für Mode und Wohnen, die in Zusammenarbeit mit der Innofact AG auf Basis einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage entstanden ist. So besitzt knapp die Hälfte (48 %) ein gewöhnliches Doppelbett ohne viel Schnick-Schnack. Auf Platz 2 mit 12 % folgt das moderne Boxspring-Bett. Mit 11 % nur knapp dahinter auf dem dritten Platz landet das klassische Einzelbett. Ganz aus der Mode sind dagegen romantische Varianten. Wasserbett (3 %) und Himmelbett (1,4 %) belegen nur die hinteren Plätze der Beliebtheitsskala.

Massivholz führt das Ranking an

Bei der Matratze liegt die Größe 180 x 200 cm bei knapp einem Viertel der Befragten vorn, gefolgt von 20 % bzw. 26 % bei der jungen Zielgruppe im Alter von 16 bis 34 Jahren, die die Größe 140 x 200 cm bevorzugen. Besonders viel Platz benötigen 11 % der Befragten in Deutschland. Sie gaben an, eine Matratze in der Größe 200 x 200 cm zu besitzen. Beim Material steht Holz ganz oben im Ranking. Dabei liegen Betten aus Massivholz mit 34 % (bei Frauen mit 36 %) knapp vor Betten aus Holzwerkstoff mit 32 % (Männer: 36 %). Polsterbetten (13 %), Betten aus Metall (10 %) oder mit Leder- bzw. Kunstlederbezug (6 %) belegen die nächsten Plätze. Out ist dagegen Rattan: Nur noch 1,5 % der Befragten schlafen in Betten aus Korbgeflecht.

Lesen, surfen, shoppen

Abgesehen vom Schlafen nutzen 62 % der Befragten in Deutschland ihr Bett am liebsten, um darin zu lesen. Auch elektronische Geräte gehören mittlerweile dazu: 41% der Befragten surfen, schreiben oder spielen im Bett auf ihren Smartphones, 25 % auf ihren Tablets. Noch wichtiger ist das für die 16- bis 34-Jährigen: Knapp 74 % dieser Altersgruppe nutzen im Bett ihre Smartphones zum surfen, schreiben oder spielen; über 43 % shoppen sogar vom Bett aus online. Für solche Tätigkeiten verbringen über 30 % der Deutschen täglich bis zu zwei Stunden zusätzlich im Bett, 9 % sogar bis zu fünf Stunden. Sehr ausgeprägt ist dieses Verhalten wieder bei der jungen Zielgruppe: 45 % der befragten 16- bis 34-Jährigen verweilen täglich bis zu zwei Stunden im Bett. Anders sieht das bei den 50- bis 69-Jährigen aus: Von ihnen nutzen 31 % ihr Bett tatsächlich ausschließlich zum Schlafen. (bs)