Die Eichenhaus AG veranstaltet am 17. und 18. Februar 2017 ein Symposium in Laufach. Dabei geht es um die Themen Verkauf, Ausstellung und Management im Schreinerhandwerk.

Auf dem Programm: Verkauf und Betriebsführung für Schreiner und Tischler

Neben neuen Werkzeugen und Konzepten, um in einer kundenorientierten Ausstellung schneller und hochwertiger verkaufen zu können, präsentiert das Team um Schreinermeister Toni Werner einen neuen Ansatz: Wie gelingt es, seinen Betrieb gesamtheitlich mit all seinen Schauplätzen in den Griff zu bekommen? Da das Führen eines Schreinerbetriebes immer komplexer wird, gilt es, den Überblick zu bewahren und Klarheit über alle Prozesse zu erlangen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wer zukunftsfähig bleiben oder werden will sowie gute Mitarbeiter und Kunden finden und binden möchte, sollte diese Anforderungen bewältigen.

Die Eichenhaus AG hat sich in den letzten drei Jahre intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Dabei wurden die Hauptfelder Verkauf, Auftrag, Produktion, Nachbereitung und Unternehmenssteuerung detailliert im Rahmen eines Managementprozesses ausgearbeitet. Vom Ergebnis sind die Macher überzeugt: „Wir sind eine bessere Firma geworden. Wir sind besser strukturiert. Es herrscht mehr Ordnung, es gibt weniger Fehler, Reklamationen und unproduktive Zeiten. Alles in allem: Weniger Stress, dafür aber mehr Spaß und Erfolg.“ Wie auch andere Schreinerbetriebe dieses erreichen können, wird im Symposium vorgestellt. (ra)