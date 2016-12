Internet, Katalog oder doch lieber das persönliche Gespräch mit dem Fachberater? Häfele-Kunden haben die freie Wahl, wo und wie sie sich über das Sortiment informieren oder ihre Bestellung aufgeben. Denn Häfele pflegt seine Service-Leistungen gleichermaßen und hat sie als Dienstleistungsbaukasten zusammengefasst. Zwei der Bausteine sind im Herbst in neuer Auflage bzw. Erscheinungsform an den Start gegangen: zuerst die neue Website im September und dann, Anfang November, in einer Auflage von 80 000 Exemplaren, das seit Jahrzehnten bekannte und umfangreiche Nachschlagewerk für Beschlagtechnik, der Katalog „Der Große Häfele Möbelbeschläge“.

Licht und Schiebebeschläge im Trend

Auf 2900 Seiten erhalten Kunden hier schnell den kompletten Überblick über rund 22.000 Artikel, wie gewohnt in 14 Produktgruppen. Das rundum aktualisierte Sortiment spiegelt den aktuellen Trend im wertigen Möbelbau wider. Deshalb ist es in den Produktgruppen Licht, Schiebebeschläge und Möbelgriffe auch besonders attraktiv geworden.

Verzahnung von Print und Online

Ins Auge fällt ein modernes, neues an das Häfele Corporate Design angelehntes Erscheinungsbild: Ein rot-graues, an einen Barcode erinnerndes Design-Element baut die Brücke zur digitalen Welt des neuen Internetauftritts – eine deutliche Betonung der nun noch engeren Verzahnung von Print- und Online-Welt. Der neue Katalog hilft beim Planen, Auswählen und bei der Recherche und ist immer dann ein willkommener Begleiter in der Werkstatt und im Büro, wenn es um einen schnellen Überblick oder um die Einarbeitung in ein neues Thema geht. Der neue Internetauftritt ergänzt den Servicebaukasten von Häfele um zusätzliche, topaktuelle Produkte, die in einem völlig neu konzipierten Onlineshop im Handumdrehen bestellt werden können. Außerdem unterstützt die Website mit Montageanleitungen, Konfiguratoren und CAD/CAM-Daten.

Die dritte Säule im neuen Häfele Servicebaukasten ist der Fachberater und der persönliche Kontakt zu ihm im Verkaufsbüro, in der Region oder vor Ort.