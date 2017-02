Im April 2017 versammelt die Holzforschung Austria am Bauphysik-Forum Experten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zum Thema Bauphysik in Österreich. Die vierte Auflage der Fachtagung findet vom 27.bis 28. April in Bad Ischl statt und wird in Kooperation mit dem 8. Internationalen Holz Bau Physik Kongress veranstaltet.

Praxistaugliche Lösungen

Das zweitägige Forum unter dem Motto „Planungsansätze in der Bauphysik“ widmet sich den Kernthemen Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz, wobei der Schallschutz den diesjährigen Schwerpunkt bildet. Es werden um die 250 Teilnehmer erwartet. Die internationalen Vortragenden präsentieren neueste Erkenntnisse aus Forschung und Praxis und damit bauphysikalisch abgesicherte und praxistaugliche Lösungen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ein gemeinsames Abendessen mit den Referenten bietet zwischen den beiden Veranstaltungstagen Gelegenheit, die tagsüber behandelten Themen zu diskutieren.

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse

Nach einem Auftakt zur Notwendigkeit der bauphysikalischen Planung werden alle drei Themenbereichen mit Blick auf die tägliche Planungspraxis und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse beleuchtet. Das Themenfeld „Schallschutz“ widmet sich neben einigen Planungsthemen wie z. B. dem mehrgeschossigen Holzbau oder der Schalllängsleitung im Holzbau auch Spezialthemen wie der Wahrnehmung von Schall sowie aktuellen Laboruntersuchungen zum Einfluss der Verbindungsmittel und der Bauteilgröße. Zum Thema „Feuchteschutz“ werden die neuesten Erkenntnisse zur hygrothermischen Planung von Steil- und Flachdächern präsentiert und beim „Brandschutz“ der Bogen von der europäischen Normung bis zum Brandschutzkonzept des höchsten Holzhochhauses der Welt gespannt. (bs)