Deutsche Fensterbauer ohne Wachstumskraft?

Die Nachfrage auf dem deutschen Fenstermarkt wächst seit einigen Jahren mit soliden Raten. Im Jahr 2016 rechnet die Branche mit rund 14 Mio. Einheiten. Aktuelle Entwicklungen, wie der Boom im Wohnbau, der Flüchtlingszustrom, und Trends wie Energieeffizienz, beflügeln den Markt zusätzlich.

Dennoch stehen viele Fensterbauer vor großen Herausforderungen und verlieren Marktanteile an Importeure. Von den 250.000 zusätzlichen Fenstereinheiten jährlich gehen heute rund zwei Drittel an ausländische Anbieter. Den rund 6500 inländischen Produzenten bleiben somit lediglich 80.000 Einheiten. Der Verdrängungswettbewerb habe längst begonnen. Zu diesem Ergebnis kommen Branchenexperten des Beratungsunternehmens Munich Strategy Group (MSG) in ihrer Studie „Deutschlands Fensterindustrie im Formcheck“, für die sie rund 150 Unternehmen analysiert und über 80 Brancheninsider befragt haben. Ohne eine Anpassung der Geschäftsstrategie werden viele der hiesigen Produzenten den gezielten Vorstößen der Importeure weiterhin wirkungslos gegenüberstehen, so die Autoren der Studie.

Deutscher Fenstermarkt bleibt attraktiv

Die bisherige Nachfrageentwicklung ist ermutigend: „Seit 2008 erlebt der Fenstermarkt einen kontinuierlichen Aufwärtstrend“, sagt Dr. Constantin Greiner, Branchenexperte bei MSG. „Zwischen 2008 und 2015 lag das durchschnittliche jährliche Wachstum bei 2,2 %. Damit ist der deutsche Markt seit 2010 jährlich um rund 250.000 zusätzliche Fenstereinheiten gewachsen.“

Für die Zukunft erwarten die Studienautoren ebenfalls eine positive Entwicklung. Die Wohnungsknappheit in Großstädten und das günstige Zinsumfeld werden die Nachfrage nach Fenstern weiterhin treiben. Dieser Trend wird durch den zunehmenden Bedarf an Wohnraum für Flüchtlinge weiter angekurbelt.

Die MSG-Experten rechnen deshalb mit einem Wachstum des Volumens an Fenstern von durchschnittlich 1,8 % pro Jahr bis 2020. Die Stabilität der Nachfrage und die Aussicht auf positive Wachstumspotenziale sind zum einen vielversprechend, locken zum anderen aber die Konkurrenz aus dem Ausland.

Deshalb seien die heimischen Betriebe gefordert, die neue Realität zu akzeptieren und an ihrer strategischen Ausrichtung zu arbeiten. „Deutsche Fensterbauer müssen jetzt Antworten auf die Wettbewerbskonzepte der Importeure finden, die seit vielen Jahren durch Preis-, Sortiments- und Geschwindigkeitsvorteile überdurchschnittlich wachsen. Nur wenn es den Firmen gelingt, die geeigneten Maßnahmen für mehr Wachstums- und Widerstandskraft einzuleiten, lässt sich der Erfolg der Importeure stoppen“, betont Studienleiter Dr. Greiner.

Konsolidierungsdruck unverändert hoch

Trotz der positiven Rahmenbedingungen kämpfen viele Fensterbauer seit Jahren mit margenzehrenden Preisduellen und einer zunehmenden Variantenvielfalt. Beide Faktoren haben in vielen Fällen negative Effekte auf die Finanzlage. So haben sich die durchschnittlichen Eigenkapitalquoten der Betriebe in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert und die Erträge (EBIT) liegen im Branchendurchschnitt nur noch bei 4,7 %. Auch deshalb werde sich die Anzahl der Herstellerbetriebe weiter rückläufig entwickeln. Von den ehemals 8700 Betrieben werden laut Prognose bis 2020 noch weniger

als 5000 existieren. „Gleichzeitig können wir eine rege Übernahmeaktivität beobachten. Speziell die großen Spieler haben das Instrument der aktiven Konsolidierung für sich erkannt und greifen vermehrt zu. Obwohl der Markt dennoch stark fragmentiert ist, akkumulieren die führenden in- und ausländischen Hersteller Marktanteile und treiben die Neuordnung voran“, erklärt Greiner.

Vielseitige strategische Herausforderungen auch durch Online-Konzepte und Digitalisierung

Weiter angeheizt wird der Wettbewerb durch neue Geschäftsmodelle. Während der Konkurrenzkampf auf dem Fenstermarkt bisher fast ausschließlich zwischen den direkten Wettbewerbern stattfand, werden zukünftig auch branchenfremde Anbieter mitmischen. „Neue Online Anbieter bündeln die Marktnachfrage und schneiden traditioneller Hersteller vom Informationsfluss ab“, betonen die Studienverfasser.

Plattformen wie z. B. vitraum.de oder fensterversand.com können den Informations- und Entscheidungsfluss zwischen Hersteller, Montagebetrieb und Endkunde verändern. Dann würden Hersteller zu austauschbaren Lieferanten.

Veränderungsdruck für die Fensterbranche sehen die MSG-Experten auch durch die Digitalisierung. Sie wird zu einer Vernetzung der Systemlandschaft bei der Gebäudesteuerung führen. Das Fenster wird dadurch neben weiteren Elementen wie der Alarmanlage, dem Heizsystem und der Lichtsteuerung zu einer Komponente unter vielen reduziert. „Beide Themen haben das Potenzial, den Fenstermarkt erheblich zu verändern“, so Greiner weiter. Vor diesem Hintergrund empfehlen die Experten den Unternehmen eine objektive Bewertung der eigenen Chancen-Risikosituation. Auf Basis der daraus gewonnenen Einschätzung können gezielte Maßnahmen zur Leistungssteigerung und für Stärke im Wettbewerb abgeleitet werden. (nr/Quelle: Munich Strategy Group)