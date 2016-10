Die Bad Wildunger Fenstertage stehen vor der Tür

Am 3. und 4. November finden die Bad Wildunger Fenstertage statt. In den Räumen der Holzfachschule Bad Wildungen erwarten die Teilnehmer informative Vorträge sowie spannende und lehrreiche Workshops. Am Abend gibt es ein Event auf Schloss Friedrichstein.

Bei der Vergabe punkten und Fenster richtig montieren

Das Programm enthält viele Vorträge von ausgewiesenen Experten aus dem Bereich Fensterbau und bietet auch einen Blick über den Branchenrand hinaus. Am ersten Tag referiert Ralf Spiekers vom Bundesverband Holz und Kunststoff. Er stellt das neue Handbuch „Fenster richtig befestigen“ vor, während Eva Waitzendörfer-Braun, Rechtsanwältin bei der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V., den Teilnehmern die praxisrelevante Auswirkung der Vergaberechtsreform 2016 auf Vergaben von Bauleistungen erläutert.

Workshops für Körper, Geist und Seele

Am Nachmittag des ersten Tages stehen insgesamt fünf Workshops zur Auswahl, die jeweils zwei Mal durchgeführt werden, so dass jeder Teilnehmer verschiedene Workshops besuchen kann. Die Themen reichen von der modernen Kunststofffenstersystemfertigung, Transport und Tragehilfen für Fenster- und Scheibenelemente oder Fenstern in historischen Gebäuden über das Erkennen und Bewerten von Glasbruch und der Frage, wie man den täglichen Stress für eine clevere Arbeitsgestaltung nutzen kann.

FensterWiki, Toleranzen und Glasdimensionene

Am zweiten Tag wird Andreas Bognanni, Betriebstechnischer Berater bei hessenTischler, unter dem Motto „FensterWiki“ wichtige Neuigkeiten rund ums Fenster darstellen. Christian Anders erklärt das neue VFF-Merkblatt zu Toleranzen im Fenster-, Türen- und Fassadenbau und Jan Eiermann wird in einem Vortrag zur DIN 18008 Glasdimensionierung erläutern, was der Fensterhersteller selbst verantworten kann. Die Fenstertage enden mit einem Impulsvortrag zum Thema „Marketing im Handwerk“ von André Brömmel, Geschäftsführer der Agentur Punktmacher GmbH.

Eingerahmt wird die Veranstaltung durch zahlreiche Aussteller, die in den Pausen sowie zum Auftakt der Bad Wildunger Fenstertage ihre Produkte präsentieren und für Gespräche zur Verfügung stehen.

Ein gemeinsames Abendessen auf Schloss Friedrichstein mit musikalischer Unterhaltung der Megaphon Jazzband rundet die Bad Wildunger Fenstertage ab.

Gebühren und Anmeldung