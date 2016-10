Dienstleistung nah am Kunden

Das in Waltrop ansässige Konstruktionsbüro CAD Systemtechnik Böhne hat zum 1. September 2016 einen neuen Standort in Köln-Neu-Ehrenfeld eröffnet.

Als einer der großen deutschen Dienstleister im Bereich der Arbeitsvorbereitung unterstützt das Büro an seinen Standorten exklusive Objekteinrichter sowie Laden- und Messebauer bei der Erstellung von Konstruktions- und Fertigungszeichnungen für Kunden in ganz Deutschland. Zahlreiche weltweite Projekte von Hoteleinrichtungen über Designer-Stores bis zu Einrichtungen in Kreuzfahrtschiffen, Yachten und Residenzen sind in den fast 20 Jahren bei CAD Systemtechnik Böhne konstruktiv vorbereitet und ausgeführt worden.

Für den Standort in Köln wurden zudem neue Mitarbeiter eingestellt, damit erhöht sich die Man-Power und zusätzliches Know-How vor Ort. (hf)