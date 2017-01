Einen deutlichen Zuwachs bei Ausstellern und Fläche sowie einen spürbaren Anstieg der Internationalität bei Ausstellern und Besuchern hat die Domotex verzeichnet. 1409 Aussteller aus mehr als 60 Ländern präsentierten ihre neuesten Entwicklungen. „Die Domotex hat mit ihrer hohen Ausstellerbeteiligung, Innovationsdichte sowie ihrer einzigartigen Internationalität ihre Position als führender globaler Marktplatz und als Neuheitenmesse für Bodenbeläge weiter ausgebaut. Die Aussteller lobten insbesondere die hohe Qualität der internationalen Besucher, die sich von der Vielfalt des weltweit einmaligen Angebots der Domotex begeistert zeigten“, sagte Dr. Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Messe AG.

Die Besucherzahl lag auf dem Niveau des Vorjahres, rund 70 % kamen aus dem Ausland. Die meisten Besucher reisten aus der Europäischen Union an (43 %). Deutlich mehr Besucher kamen aus dem Nahen und Mittleren Osten (9 %) sowie Ost- und Zentralasien (16 %). Vor allem aus den USA und auch aus Großbritannien war ein spürbarer Anstieg zu verzeichnen.

Nachhaltigkeit und Natürlichkeit standen in diesem Jahr hoch im Kurs, so der Veranstalter. Gefragt seien vor allem umweltfreundlich gefertigte Designbeläge und authentische Oberflächen bei Laminat und Designböden, die kaum noch von Echtholz zu unterscheiden seien, sowie Holzböden im Used Look. (bs)