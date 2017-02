Seit 2011 rollt der Egger-Truck über Europas Straßen und präsentiert Produktneuheiten und Innovationen. In den vergangenen Wochen wurde der 33-Tonner auf Rädern umgebaut und mit der Egger Kollektion Dekorativ 2017–2019 bestückt. Foto: Egger

Zum Start des neuen Jahres brachte der Holzwerkstoffhersteller Egger seine „Kollektion Dekorativ 2017–2019“ für Handel, Handwerk und Architektur auf den Markt. Parallel dazu gibt nun auch der extra dafür umgebaute Egger-Truck wieder Gas: Er bringt Informationen rund um die Dekor-, Struktur-, Produkt- und Serviceneuheiten direkt zu Partnern und Kunden.

„Der Startschuss zu unserer Präsentationstour fiel Ende Januar in der Schweiz. Jetzt besucht unser Truck Partner, Kunden sowie diverse Events um die Kollektionsneuheiten vorzustellen“, so Hubert Höglauer, Leitung Marketing und Produktmanagement Möbel und Innenausbau. In den nächsten Monaten tourt der Schauraum auf Rädern mit der neuen Kollektion durch Deutschland, Frankreich, Italien, Osteuropa und Russland. (ra)

