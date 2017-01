Noch vor wenigen Jahren dachte man bei der Holzart Eiche eher an verstaubte 60er-Jahre-Wohnwelten als an ein vielseitiges Trendholz. Heute ist Eichenholz beliebt wie nie. Das gilt auch für die Furnier-Industrie, die laut der Initiative Furnier + Natur bei dieser Holzart einen positiven Zuspruch ihrer Kunden verzeichnet.

Eiche gibt es heute in sehr vielen Farbtönen und Varianten. Hell oder dunkel, mit Ast oder astrein, aus dem Moor oder frisch geschlagen. Eichenfurnier besitzt deshalb eine einmalige Lebendigkeit. Jedes Furnierblatt hat bereits „ab Werk“ eine andere Zeichnung, Struktur und Farbe. Dadurch ist es ein charakterstarkes Unikat, das es so kein zweites Mal gibt. Noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten, so die Initiative, ergeben Eichenfurniere, die mit Lack, Öl oder Wachs behandelt oder zum Beispiel abgeschliffen wurden. Dadurch verändert sich die natürliche Farbe der Furniere hin zu noch individueller einsetzbaren Nuancen – von rustikal bis gediegen. (bs/Quelle: IFN)