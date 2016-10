Ein Tag im Zeichen von Raum und Architektur

Der Raum als „Rohstoff“ der Architektur steht im Zentrum des von Griffwerk in Kooperation mit dem Bund deutscher Innenarchitekten konzipierten Raum- und Architektur-Tages am 20. Oktober 2016 in Blaustein und Ulm. Das Programm umfasst Nachmittags-Vorträge bei Griffwerk und eine Abendveranstaltung an der Ulmer Hochschule für Gestaltung.

Inspiration und Dialog

Die vier Nachmittags-Vorträge setzen das Thema Raum in einen Zeitbezug, ziehen Vision, Aktualität und Wandel in Betracht, fordern Innovation und Veränderung und fragen implizit nach einer zukunftsfähigen Beständigkeit als einer zentralen Funktion des Gebauten. Der inhaltliche Fokus der Referenten richtet sich sowohl auf partikuläre Raum-Elemente, auf Materialien und Farbigkeit als auch auf konkrete Raum-Architektur und Raum-Theorie. Neben einem Tag der Inspiration soll durch die Veranstaltung der Dialog für Raumschaffende, Architekten, Städteplaner, Lehrende und Lernende, Handwerker, Designer und Interessierte gefördert werden.

Max Bill im Fokus der Abendveranstaltung

Räume der nahe gelegenen Ulmer Hochschule für Gestaltung wurden für die Abendveranstaltung gewählt. Im authentischen Ambiente des großen Hörsaals wird Dr. Jakob Bill einen Blick auf das Leben und Werk seines Vaters Max Bill gewähren, der Architekt und erster Gründungsrektor der Hochschule war. Echtmuster des Materialpreises 2016 mit dem Schwerpunkt Holz (raumPROBE Stuttgart) werden in einer Ausstellung nicht nur zu sehen, sondern auch zu „begreifen“ sein. (bs)