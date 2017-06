Eric Bobay ergänzt seit 1. Juni 2017 die bisher dreiköpfige Geschäftsleitung des Karlsruher Unternehmens. Er übernimmt die neu geschaffene Position des CBDO (Chief Business Development Officer) und verantwortet damit den Bereich der Strategischen Marktentwicklung, wobei der Fokus ganz besonders auf den USA und Indien liegen wird. Hier will das Unternehmen seine Aktivitäten weiter forcieren.

Internationale Position ausbauen

Der gebürtige Franzose Bobay ergänzt die bislang aus Dirk Seitz, Patrick Seitz und Stefen Walter bestehende Geschäftsführung. „Mit seinem profunden Branchen- und Markt-Knowhow wird Herr Bobay maßgeblich dazu beitragen, die Position von Aluplast international, insbesondere auf dem US-amerikanischen und indischen Markt, weiter auszubauen, wobei ihm seine breitgefächerte internationale Erfahrung zugutekommen wird“, zeigt sich CEO Dirk Seitz überzeugt. Bobay hatte noch während seines BWL-Studiums in Paris eine Marktforschungsfirma in der Schweiz gegründet. Sein beruflicher Werdegang führte ihn in den verschiedensten Positionen unter anderem zu einem Marktbegleiter der aluplast-Gruppe, außerdem war er 2010 Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender einer GmbH im Bereich Solar. (bs)