Die Präsentation neuer Produkte ergänzt die Fensterfachtagung in Lünen.

Um Neuerungen in den Bereichen der Fensterfertigung und -montage geht es bei der Fensterfachtagung des Fachverbandes Tischler NRW am 25. Januar 2017 in Lünen. Der Veranstalter erwartet zu dieser Tagung, die stets zu Jahresbeginn stattfindet, wieder rund 200 Teilnehmer. Interessierte Fensterbauer können sich ab sofort anmelden. Bei der Tagung wird es unter anderem um die Frage gehen, welche Auswirkungen die aktuellen Neuerungen der EnEV auf den Fensterbau haben können. Auch die neue Befestigungsrichtlinie des Bundesverbandes Tischler Schreiner Deutschland, Verbesserungen im Einbruchschutz und weitere Themen rund um Fenster und Fassaden stehen auf dem Programm.

Glasschäden visuell beurteilen

Um Glasschäden dreht sich der zweite Schwerpunkt der Tagung. Dabei wird unter anderem der Frage nachgegangen, welche Risiken 3-fach-Isoliergläser mit sich bringen und wie Glasschäden visuell beurteilt werden können. Außerdem erhalten die Teilnehmer Anregungen, wie sie ihre Mitarbeiter dabei unterstützen können, individuelle Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Abschließend können sich die Teilnehmer über Neuerungen im Baurecht informieren. Parallel zur Tagung präsentieren Hersteller und Zulieferer Produktneuheiten und Dienstleistungen.

Die Tagungsgebühren für die eintägige Veranstaltung betragen für Innungsmitglieder 115 Euro pro Person. Nicht-Innungsmitglieder zahlen 145 Euro pro Person (Preise zzgl. MwSt.). (bs)