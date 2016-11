Fiat Ducato im Unternehmensdesign gewinnen

Mit einer großen Verlosungsaktion feiert der Tiroler Holzbearbeitungsmaschinen-Spezialist Felder sein 60jähriges Unternehmensjubiläum. Auf den noch bis Mitte November 2016 stattfindenden Herbst-Hausmessen in den 32 Felder Ausstellungszentren in Österreich und Deutschland verlost Felder gemeinsam mit seinem Mobilitätspartner Fiat Lüftner unter allen Besuchern mit Holzbearbeitungs-Gewerbe einen brandneuen Fiat Ducato Kastenwagen im jeweiligen Unternehmensdesign. Unter allen Privatkunden wird zusätzlich ein ganzes Jahr Fahrspaß mit einem brandneuen Fiat 500S inklusive Vollkasko-Versicherung verlost. Alle Besucher können direkt auf der Hausmesse an der Verlosung teilnehmen.