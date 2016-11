Fit für die Industrie 4.0

Gut besucht war die Weinig-Hausmesse Intech in Tauberbischofsheim.

Rund 1000 Kunden aus 32 Ländern haben die Weinig-Hausmesse Intech in Tauberbischofsheim besucht. Auf über 4000 m2 wurde dort das Komplettprogramm für die gesamte Wertschöpfungskette der Massivholzbearbeitung präsentiert, darunter auch die W4.0 Digital-Technologien zum Thema Industrie 4.0. Gruppenweit konnten 30 Maschinen und Systeme verkauft werden. Das Auftragsvolumen lag deutlich über dem der letzten Intech 2014.

Digitalisierte Produktion

Ein Mix aus Live-Demos und praxisorientierter Information bestimmte die 22. Auflage der Intech. Im Mittelpunkt stand die Digitalisierung der Produktion. Die Weinig-Lösungen reichen vom „System Plus“ für das Hobeln und Profilieren über „Optipal“ für den Zuschnitt bis zu „Fencon“ und der „Leitrechner-Technologie“ für die Fensterfertigung. Maschinenmonitoring und vorausschauende Wartung bilden weitere Schwerpunkte, denen Weinig vor allem durch seine „Service-App“ Rechnung trägt. Daneben steht mit „Millvision“ eine Lösung für die Möbelproduktion zur Verfügung. Außerdem verfügt das Gruppenmitglied Holz-Her mit der „Smarten Werkstatt“ über ein Konzept im Bereich Zuschnitt von Holzwerkstoffen.

Alle Systeme zielen auf eine „maximale Transparenz der Abläufe“ ab, wie Vertriebsvorstand Gregor Baumbusch betonte. Übergeordnet gelte es, „Verbesserungen in punkto Kosten, Verfügbarkeit und Ressourcen für die Kunden zu erzielen und dabei die Bedienung so einfach wie möglich zu halten“. Welche Anforderungen auf den Betrieb mit der Industrie 4.0 zukommen, machte Prof. Dr. Hube in seinem begleitenden Vortrag transparent. „Daten sind der Treibstoff des 21. Jahrhunderts“, stellte der Wirtschaftswissenschaftler fest. Von der Entwicklung seien nicht nur die Komponenten der Fertigungstechnologie, sondern alle Prozesse im Unternehmen erfasst. Er empfahl, zunächst sorgfältig die Bereitschaft des Betriebes für die große Aufgabe zu prüfen, und dann erste Pilotprojekte zu starten.

Neu und gebraucht

Außer dem zentralen Thema „Digitalisierung der Produktion“ waren auf der Intech 2016 vor allem der Produktbereich Hobeln und Profilieren ebenso gefragt wie der „Classic Shop“ mit seinem breiten Angebot von Gebrauchtmaschinen sowie die Präsentationen der Weinig Concept mit kompletten Systemlösungen. Zu den Neuheiten gehörten das Zuschnittsystem OptiCt S60 wflex+ für den vollautomatischen Längen- und Breitenzuschnitt in einem Arbeitsgang, die leistungsgesteigerte Verleimpresse Profipress T Next Generation und das vierseitige Konturfräsen, mit der eine typische BAZ-Anwendung auf die Profiliermaschine übertragen wird. Darüber hinaus konnten die Besucher fertige Kundenanlagen in Aktion sehen, darunter erstmals die Möbelfertigung auf dem Conturex-System. (bs)