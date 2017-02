In zwei aufeinander aufbauenden Workshops zu unterschiedlichen Themen möchte Trendfilter die Teilnehmer fit für die kommenden Trends im Innenraum für Möbel und Materialien machen. Die Workshops finden am 22. und 23. März in Bünde statt.

Workshop eins bringt Farbe ins Spiel

Am 22. März dreht sich alles um Farb-, Form- und Designtrends für Innenräume und Möbel. Den Vortrag hält Heike Schlosser, die als Head of Design bei Surteco Decor arbeitet. Neben dem Vortrag werden die Teilnehmer gemeinsam mit Printmedien Trends scouten, clustern und benennen und daraus mit konkrete Material- und Farbkombinationen mitnehmen.

Workshop zwei zeigt Auswirkungen von Megatrends auf die Einrichtung

Der Workshop am 23. März dreht sich um Megatrends und ihre Auswirkungen auf unsere Einrichtung. Aufbauend auf dem ersten Workshop erfahren die Teilnehmer am zweiten Tag viel über Trendforschung, Megatrends und gesellschaftlichen Wandel. Vorgestellt werden diese von Lena Papasabbas, Kulturanthropologin am Zukunftsinstitut Frankfurt.

Im Anschluss an den Vortrag werden die branchenrelevanten Megatrends genauer untersucht und die für die Einrichtungsbranche wichtigen Aspekte erarbeitet.

Kosten, Anmeldung und weitere Infos

Die Plätze sind begrenzt auf je 16 Teilnehmer. Jeder der beiden Workshops kostet 590 Euro, Paketpreis für beide Workshops: 990,- Euro pro Person (je zzgl. gesetzl. MwSt.).