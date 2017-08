Pünktlich zum 21. Geburtstag hat die Initiative Furnier + Natur (IFN) einen neuen Imagefilm vorgestellt, den es auf Deutsch und mit englischen Untertiteln gibt. Er will zeigen, welche Menschen hinter dem Verband stecken und welche Ideen sie mit der Initiative verbinden. Zu sehen ist der Film des europaweit aktiven Vereins auf Youtube:

Der IFN zählt sich zu den digitalen Vorreitern der Holzbranche. Mit der Kampagne www.furniergeschichten.de, die leidenschaftliche Unternehmer und ihre Produkte aus Furnier zeigt, richtet er sich seit Mitte 2014 eine neue, internet-affine Zielgruppe. Die Kampagne wird durch einen breiten Auftritt in den sozialen Medien wie facebook und youtube ergänzt.

Mehr Interesse für Naturwerkstoff

Der Imagefilm macht die unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte der Geschäftsstelle in Bad Honnef erkennbar, die allesamt zum besseren Verständnis des Naturwerkstoffes Furnier in der Öffentlichkeit beitragen. Damit sollen weitere europäische Unternehmen als Mitglieder des Vereins gewonnen werden.

Dank Kampagne und klassischer Öffentlichkeitsarbeit in der Tagespresse sei das Interesse an dem Naturwerkstoff gestiegen, so IFN. Dies mache sich in einer zunehmenden Inlandsverfügbarkeit in vielen europäischen Ländern bemerkbar, aber auch in einer erhöhten Beachtung durch Architekten und Designer, die ganz bewusst diesen eine Zeit lang als „verstaubt“ wahrgenommenen Naturwerkstoff wieder vermehrt einsetzen. (bs)