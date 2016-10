Gelungener Mix aus Vorträgen und Zulieferer-Präsentationen

Rund 700 Teilnehmer, darunter 450 Besucher aus dem Schreinerhandwerk, haben im September den baden-württembergischen Schreinertag besucht, der neben Vorträgen und Erfahrungsaustausch auch Zulieferern einen Marktplatz bot. Die räumlichen Gegebenheiten am Unternehmenshauptsitz des Kooperationspartners Carl Götz in Neu-Ulm boten der Veranstaltung einen idealen und authentischen Rahmen.

Gute Nutzung der Informationsmöglichkeiten

Unternehmer und leitende Mitarbeiter aus den Mitgliedsbetrieben zogen, so der Verband, ebenso wie die Vertreter der Partnerfirmen ein insgesamt positives Fazit und wollen auch beim nächstjährigen Schreinertag wieder mit dabei sein. Ganztägig sei die Gelegenheit genutzt worden, sich bei den rund 80 Zulieferern auf dem Marktplatz über neueste Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Das Vortragsprogramm der Referenten am Vormittag und die Produktpräsentationen der Schreinerpartner am Nachmittag habe ebenfalls großen Zuspruch gefunden. Auch die Gelegenheit, sich mit Kollegen aus ganz Baden-Württemberg auszutauschen, sei gerne wahrgenommen worden. Den traditionellen Programmhöhepunkt am Nachmittag bildeten die Ehrung der jungen Schreiner, die bei den letztjährigen Wettbewerben PLW und Gestaltete Gesellenstücke gewonnen hatten, sowie die Vergabe des Thalhofer-Innovationspreises.

Führungen und Kabarett

Interessierte Besucher nutzten auch die Möglichkeit einer Führung durch das Hochregallager bei Kooperationspartner Carl Götz und dessen rund 600 m² große Raumkonzept Holz-Ausstellung . Diesen Showroom können Handwerker für die Beratung ihrer Kunden gratis nutzen. Abgerundet wurde der Schreinertag von Solo-Kabarettist und Liedermacher Ernst Mantel. (bs)

Einen authentischen Eindruck vom Schreinertag bietet ein Kurzfilm, der im Fernsehen ausgestrahlt wurde und auf http://www.schreiner-bw.de/schreiner/aktuell/schreinertag/

zum Anschauen bereitsteht.