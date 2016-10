Guter Mix aus Innovationen und Action

Eine positive Bilanz hat die Messe Basel zur Holz 2016 vom 11. bis 15. Oktober gezogen. 33.626 Besucher nutzten diesen Treffpunkt der Holzbearbeitungsbranche, um sich über die neuesten Trends und Innovationen aus den Bereichen Schreinerei, Innenausbau, Holzbau, Zimmerei, Industrie und Handel zu informieren. Auf rund 45.000 m2 präsentierten sich über 360 Aussteller zu den Themen Maschinen, Werkzeuge, Materialien und Zubehör. Rückmeldungen der Aussteller und erste Resultate der unabhängigen Besucherumfrage zeigen, so die Messegesellschaft, dass die Holz ihre Rolle als führende Fachmesse für Gewerbe, Handel und Industrie der Holzbearbeitung in der Schweiz bestätigen konnte.

Digitalisierung in der Diskussion, Innovationspreise für Praktiker

Zur Eröffnung diskutierten sechs Persönlichkeiten aus der Branche, wie die Digitalisierung das Handwerk beeinflusst und wie damit umzugehen sei. Man war sich einig, dass die Digitalisierung eine Chance ist – auch wenn vor allem in kleineren Betrieben noch eine gewisse Unsicherheit herrsche. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung wurde der Innovationspreis 2016 vergeben. Über den ersten Platz freuen durfte sich in diesem Jahr die Ineichen AG aus Ermensee. Mit ihrer neuen Formatkreissäge Unica Safe, die bei Hautkontakt die Klinge innerhalb von Millisekunden zurückzieht, konnte sie die Jury überzeugen. Platz 2 sicherte sich die Firma Simonswerk GmbH mit dem Bandsystem Variant SC für Innentüren. Die Bronzemedaille ging an das platzsparende Wendesystem für Holzelemente TW Flip der Firma Technowood GmbH.

Goldmedaille nach Deutschland

Ein besonderes Highlight der Holz 2016 war die Austragung der Europameisterschaft der Zimmerleute. Über 30 Teilnehmer aus 10 Nationen kämpften vor Ort um die Goldmedaille. Bewertet wurde das Zusammenbauen einer anspruchsvollen Dachkonstruktion, für welche die Teilnehmer 22 Arbeitsstunden Zeit hatten. Die Jury bewertete die Arbeiten nach den Kriterien Übersichtlichkeit und Genauigkeit, Sauberkeit und Klarheit der angerissenen Hölzer, Sauberkeit der Bearbeitung, Maß- und Passgenauigkeit und allgemeiner Eindruck. Die Goldmedaille in der Einzelwertung holte Kevin Hofacker nach Deutschland. Und auch in der Nationenwertung überzeugte Deutschland und sicherte sich den ersten Platz. Den Publikumspreis Schreiner Nachwuchsstar 2016 konnte Thomas Schmid aus St. Gallen für sich entscheiden. Action war auch beim Zimmermannsklatsch geboten: Mehr als 1300 Zimmerleute halfen mit, den Weltrekord nach Basel zu holen. (bs)