Seine zehnte Ausstellung eröffnet Habisreutinger aus dem oberschwäbischen Weingarten Anfang April in Konstanz am Bodensee. Dafür hat der Holzspezialist den Standort von Holzland Renner übernommen. Alle Mitarbeiter werden weiter beschäftigt. „Konstanz unterstreicht unseren Marktführeranspruch in Süddeutschland“, betont Geschäftsführer Maximilian Habisreutinger. Das Einzugsgebiet des neuen Standortes reicht vom Landkreis Konstanz bis in die benachbarten Regionen und in die nahe Schweiz.

Holz zum Anfassen

In zentraler Lage sollen auf 2500 m2 rund 100 Türen, 400 Böden, 40 Terrassenbeläge, 30 Fassaden, Plattenwerkstoffe, Oberflächen, Schnittholz, Baustoffe für Neubau und Renovierung sowie Ideen für Holz im Gartenpräsentiert werden. Ein Werkstoffstudio wird den direkten Vergleich von Holzvarianten und Oberflächen ermöglichen. Diesen Service können auch Schreiner oder Zimmerleute für die individuelle Kundenberatung vor Ort nutzen.

„Wir verstehen uns als Partner des Handwerks“, unterstreicht Habisreutinger. Deshalb vermittelt das Unternehmen auch kompetente Handwerksbetriebe weiter. Hohe Lieferbereitschaft sollen 70.000 m2 Lagerfläche und 30 Lkw garantieren, die die Waren auch direkt auf die Baustelle anliefern. (bs)