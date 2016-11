Haus oder Wohnung mit Fremdkapital renovieren

Wenn eine Wohnung oder ein Haus in die Jahre gekommen ist, gibt es so manches zu erneuern. Oftmals sind es die Fenster, die nicht mehr energieeffizient sind und ausgetauscht werden müssen oder die alten Einbauschränke haben ausgedient und sollen vom Schreiner neu geplant und gefertigt werden. Solche Maßnahmen können dann auch schon mal schnell größere Dimensionen annehmen.

Je nach Höhe des verfügbaren Eigenkapitals kann es notwendig werden, dass für Renovierung, Sanierung und Anschaffung ein Kredit aufgenommen werden muss. Ein Baudarlehen mit Grundschuldeintrag kommt für Eigentümer allerdings selten in Frage, weil dieser sich erst in der Regel lohnt, wenn die Kreditsumme mehr als 50.000 Euro beträgt. Außerdem sind der Aufwand und letztendlich die Kosten für eine Grundschuldeintragung bei kleinen Finanzierungen im Verhältnis zur Kreditsumme zu hoch.

Eigentümern und Mietern stehen jedoch einige alternative Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung, sodass man bei der Suche nach Fremdkapital für sein Vorhaben auf jeden Fall fündig wird.

Renovierungskredit

Diese Möglichkeit ist ein klassischer Ratenkredit, der für Renovierung und Innenausbau verwendet werden kann. Während bei einigen Anbietern der Verwendungszweck nicht eingeschränkt ist, muss bei anderen Anbietern der Kredit für die angegebene Wohnung oder Immobilie verwendet werden.

Wie genau die Anschaffungs- oder Renovierungsmaßnahmen im Kreditvertrag festgelegt werden, ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Bei dieser Kredit-Alternative wird eine bestimmte Summe auf eine feste Laufzeit (bis zu 120 Monaten) zu einem festgelegten Zinssatz aufgenommen. Die Kreditsumme wird in monatlichen Raten getilgt. Auf den Seiten von onlinekredite.org lassen sich beispielsweise zahlreiche Anbieter finden, die günstige Zinsen und gute Konditionen anbieten und die sich für Renovierungsmaßnahmen eignen.

Wohnkredit

Manche Banken bieten sogenannte Wohnkredite an, bei denen die Zinsen meist günstiger sind als die Konditionen des herkömmlichen Ratenkredits. Kreditsummen sind von 5.000 bis 50.000 Euro mit einer Laufzeit bis 84 Monate möglich. Beim Wohnkredit darf die aufgenommene Darlehenssumme nur für Investitionen in die Immobilie oder in Einrichtungsgegenstände eingesetzt werden.

KfW-Kredite

Wer energetisch sanieren möchte, muss die aufzubringende Investition nicht allein schultern. Für bestimmte Maßnahmen gibt es staatliche Zuschüsse, sodass eine niedrigere Kreditsumme aufgenommen werden kann. Für Baumaßnahmen stehen Förderungen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Verfügung. Mit dem Kreditprogramm „Energieeffizient Sanieren“ werden alle Maßnahmen unterstützt, die am Ende zum KfW-Effizienzhaus Standard führen.

Allerdings muss der Bauantrag für diese Immobilien bereits vor dem 1. Januar 1995 eingereicht bzw. gestellt worden sein. Zusätzlich werden auch Einzelmaßnahmen finanziell unterstützt wie beispielsweise die Dämmung von Wänden oder der Austausch oder die Erneuerung von Fenstern. Möchten Eigenheimbesitzer die komplette Immobilie instand setzen, dann wird ihnen von der KfW ein maximales Kreditvolumen von bis zu 75.000 Euro pro einzelner Wohneinheit gewährt.

Am häufigsten wird der Renovierungskredit in Anspruch genommen- und zwar entweder um zu renovieren oder auch größere Eingriffe wie Fußböden-, Decken- und Fenstererneuerungen. Außerdem wurde er in den vergangenen Jahren auch verstärkt für Maßnahmen zur Energieeinsparung verwendet, wozu der Einbau von energieeffizienten Fenstern und Dämmsystemen dazu gehört.

Wenig Zinsen bezahlen

Aktuell befinden wir uns in einer Niedrigzinsphase, sodass die Zinsen für alle Kreditarten günstig sind. Bei einer Kreditaufnahme und der Zinsbestimmung wirken sich folgende Faktoren im Zusammenspiel aus: