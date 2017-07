Hochwertiges Werkzeug und zuverlässige Navis konnten Sie zur Ligna 2017 gewinnen – entweder direkt am BM-Messestand oder wie immer auf BM-Online. Foto: Schneider Airsystems

Preise im Gesamtwert von über 7000 Euro netto konnten Sie beim großen BM-Messegewinnspiel zur Ligna absahnen – entweder direkt am BM-Stand und wie gewohnt auf BM-Online online.

… and the Winners are

Eine Festool-Kapp-Zugsäge samt Untergestell als KS 60 E-UG-Set im Wert von 1000 Euro netto gewinnt Tischlermeister Fabian Feldmann aus 57439 Attendorn.

Jeweils ein TomTom-Navi Pro 5250 Truck im Wert von je 299 Euro netto samt Kartenmaterial für ganz Europa gewinnen die Auszubildenden Svenja Völlmer aus 29331 Lachendorf und Timo Hillebrand aus 33611 Bielefeld.

Außerdem können sich 100 weitere Tischler, Schreiner und Fensterbauer über praktische Multifunktionsschrauber von Wiha freuen: 75 Stück LiftUp26one bei denen das Magazin mit 12 gängigen Doppelbits auf Knopfdruck herausfährt (Wert je ca. 63 Euro) sowie 25 Dübellochschläger zum Setzen von Dübeln durch Hammerschlag in weichere Baumaterialien wie z. B. Hohlblockmauerwerk, Rigips oder Gasbeton (Wert je ca. 24 Euro).

Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und bekommen Ihre Gewinne demnächst zugesandt.Das ganze BM-Team sagt allen Gewinnern ganz herzlichen Glückwunsch. (mh)

Das BM-Gewinnspiel: Jeden Monat freuen

Die nächste große Verlosung findet voraussichtlich zur Messe Holz-Handwerk 2018 in Nürnberg statt. Doch keine Bange: Auch in der Zwischenzeit können Sie jeden Monat coole Preise im BM gewinnen.