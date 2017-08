Die dritten Hesse-Innovationstage finden am 14. und 15. September 2017 am Unternehmensstandort in Hamm statt. Unter dem Motto „Prozesse“ beleuchtet der Oberflächenspezialist alle Facetten der Flüssigbeschichtung. Ob die Optimierung der handwerklichen Spritzapplikation oder die industrielle Serienfertigung – alle Anwendungsfelder sollen von innovativen Lösungen im Lackierprozess profitieren.

Vorgestellt wird die neueste Excimer-Technologie – für eine große Bandbreite an Mattstufen, von stumpfmatt mit Anti-Fingerprint bis Hochglanz, per Laser. Der neue Hybrid-Lack sowie über 20 Produkt- und Prozessweiterentwicklungen stehen im Zentrum der Live-Vorführungen.

Neben der praktischen Vorführung in unserem Forschungs- und Entwicklungsbereich sind Vorträge von international bekannten Fachleuten aus der Branche vorgesehen. So werden Dr. Hildegard Kalthegener zu Farbdesign als Qualitätsfaktor und Dr. Sebastian Dantz, vom mpa Stuttgart zu Fragen rund um das Thema Brandschutz referieren. Bei dem Vortrag von Sebastian Büscher geht es um Trends in der Innen- / Architektur, bei Nina Defounga von der Firma Tom Spike um Innovationen.

Zudem werden namhafte Hersteller Produkte rund um den Lackierprozess vorstellen und präsentieren. (ra)

Weitere Infos und Anmeldung unter www.hesse-innovative.de