Hightech in der Schreinerwerkstatt

Schreiner können nicht nur fabelhaft mit Holz umgehen, sondern machen sich auch gut als TV-Helden. Das hat jetzt die in der Nähe von Würzburg ansässige Schreinerei Ackermann in einer Reportage des Bayerischen Rundfunks (BR) als Teil einer ganzen Serie zum Thema „Industrie 4.0 – Ist Deutschland schon abgehängt?“ unter Beweis gestellt.

Mit CAD und Robotern

Die Macher beim BR gehen der Frage nach, ob deutsche Firmen den Start der Digitalisierung verschlafen haben. Wichtige Konkurrenten auf dem Weltmarkt, etwa USA, Südkorea, Großbritannien, Japan und China, scheinen voraus zu sein. Als Beispiel wird ein Start-up-Unternehmen aus Silicon Valley beschrieben, dass eine App entwickelt hat, mit der man mögliche Mitbewohner testen kann, bevor man die eigene Wohnung in eine WG umwandelt. Und dann ist man schon beim Mittelständler Ackermann (die BM hat bereits über die Schreinerei berichtet).

Das fränkische Unternehmen stellt Möbel her und entpuppt sich, so der BR, als höchst modern: CAD-Programme füttern automatische Sägemaschinen und Roboter mit Daten, der Schreiner wird zum Maschinenmechaniker. Was die Amerikaner das „Internet der Dinge“ nennen, heißt hier Industrie 4.0. Firmenchef Frank Ackermann beschreibt, warum seine Schreiner statt an der Säge vor dem Computerbildschirm stehen und mit Maus und Tastatur arbeiten. Er prophezeit, dass Firmen, die die Digitalisierung verschlafen, in wenigen Jahren nicht mehr existieren werden: „Wer damit zu spät anfängt, läuft dem Markt hinterher.“

Deutsche Firmen wie Ackermann, so der BR, denken von den Dingen her, quasi aus Ingenieurssicht. Da das Internet sich nun immer mehr der haptischen Seite zuwende, wo aus Bits und Bytes zunehmend Atome werden, sind die deutschen Ingenieure Weltspitze und werden Deutschland in den kommenden Jahren gewaltig aufholen lassen. (bs/Quelle: Homag)

Industrie 4.0 – Die digitale Schreinerei (Zwei-Minuten-Ausschnitt mit Schreiner Ackermann)



(Quelle/Frame: BR Mediathek)

Probleme beim Abspielen? Hier geht’s zum Film in die BR-Mediathek.

Industrie 4.0 – Ist Deutschland schon abgehängt? (komplette Reportage, Dauer: 29 min.)

(Quelle/Frame: BR Mediathek)